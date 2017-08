„Sunt în luna a 5-a și am pus doar 0,5Kg. Fără diete, doar cu antrenamente făcute sistematic”, a scris Ioana Matache pe Facebook.

După câteva ore, vedeta a postat încă o fotografie pe pagina sa de Facebook, după ce a cântat într-un club din Mamaia.

Sora Deliei are, însă, probleme grave cu sarcina. Ioana Matache a postat, în urmă cu două luni, un mesaj pe contul de socializare, în care și-a anunțat fanii de perioada grea pe care o traversează acum și că regretă nespus că nu a mai putut urca pe scenă.

„Hello Guyz!! Îmi pare nespus de rău că nu am reusit sa fiu prezenta in BAND la ultimele patru concerte și ca nu ne-am vazut, ma oftic la fel de mult ca voi. Abia asteptam sa simt vibe -ul ăla .. Am câteva complicatii destul de severe cu bebele; asta implica să nu fac efort si să stau iî pat toata ziua, în plus ma pregatesc pentru o procedura medicala foarte delicată”, a scris Ioana Matache.