Sorana ex-ASIA a fost cerută de nevastă. S-a dat singură de gol

Sorana ex-ASIA a fost cerută de nevastă. Artista a făcut mărturisirea pe o rețea de socializare.

Sorana, fosta componentă a trupei ASIA, a fost căsătorită, timp de doi ani, cu Paul Moga. Cei doi au ajuns la divorț în anul 2014, după ce vedeta, care a suferit și de depresie, a aflat că partenerul de viață a înșelat-o cu o escortă de lux.

Despre depresie le-a vorbit artista fanilor ei de pe internet. Ea a mărturisit că participarea la Ferma vedetelor a ajutat-o să meargă mai departe și să se redescopere.

„Mi-a fost mult timp frică și rușine să recunosc faptul că am suferit de depresie.

Nu credeam vreodată că eu o să mă găsesc în acel loc atât de întunecos și stingher.

Timp de 2 ani am reușit să o ascund de toată lumea și o parte din timp, chiar și de mine. E o boală urâtă, periculoasă și vicleană care se manifestă în nenumărate simptome, de la oboseală, nervozitate acută, lipsă de concentrare, până la cele mai negre gânduri.

Gândul meu era să plec undeva în lume, departe de tot și toate, pentru că totul mă sufocă. În secret am încercat terapia cu mai mulți psihologi, însă fără rezultate. Probabil din cauza încăpățânării native nu vroiam să renunț la ce credeam că mă reprezintă.

În cel mai complicat moment a apărut proiectul Ferma Vedetelor, care mi-a schimbat viață. A venit exact atunci când eram incredibil de mâncată pe dinăuntru.

Întâlnirea cu acea ruină, lipsită de viață și culoare, era privitul meu în oglindă. Tot ce am găsit acolo, praf, noroi, uscăciuni, erau reflexia mea.

Și apoi….Într-o zi, sădii o sămânța în pământ și răsării o floare. Am pictat obloanele, și casa a prins viață. M-am înțepat repetat până la sânge în acele uscăciuni și am dat viață unei grădini colorate. Am fost moașă pentru o căpriță și am ajutat-o să fete doi ieduți frumoși și sănătoși.

După trei luni de muncă cu iubire și dăruire, acel loc era suflet. Mă gândesc la el cu dor și drag…și lacrimi în ochi. Cu toate astea, nu am reușit să-i ofer nimic din ce mi-a dat el mie…o nouă viață.

Întoarsă în țară nu m-am simțit nicicând mai frumoasă, puternică…eram lumină. Pentru prima dată după foarte mulți ani.

Să spui NU depresiei înseamnă curaj, de care doar tu ești capabil.

Înseamnă să îți spui tare: Nu îmi mai este frică!

Exprimă-te exact cum simți, cum vrei, cum ești. Adună tot ce ai învățat, fiecare cuvânt, fiecare gând, fiecare stare și da-le viață. Găsește curajul să iubești indiferent de rezultate. Lasă-te inspirat de tot ce te înconjoară chiar dacă nu știi ce să faci cu acest tumult de stări. Într-o bună zi o să se așeze totul pentru ține.

Mi-ați scris mulți dintre voi despre stările voastre de acum. Știu exact cum doare și sunt cu toată inimă alături de voi.

Acesta este și motivul pentru care citiți această postare.

Zâmbiți! Pe cuvânt că o să fie bine!”, le-a transmis Sorana, care a slăbit spectaculos în ultima vreme, celor care îi urmăresc activitatea pe internet.

După postarea de suflet a Soranei, un admirator a fost atât de cucerit de vedetă încât a cerut-o în căsătorie.

„Vin La București să te cer de soție”, i-a scri imediat un fan de pe rețeaua de socializare.

Sorana l-a calmat imediat, dându-se de gol că a fost cerută în căsătorie.

„O, dragule, nu face drumul degeaba, că am fost deja cerută și am apucat să și răspund”, i-a spus ea.