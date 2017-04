Sorana, ex-ASIA, a vorbit despre depresie. Cântăreața a mărturisit că s-a confruntat cu boala, în urmă cu câțiva ani.

Sorana Darclee este cunoscută publicului larg de pe vremea când făcea parte din trupa de succes ASIA.

Artista, care a slăbit foarte mult în ultima vreme, a făcut o mărturisire neașteptată la o emisiune de televiziune. Cântăreața, care a fost căsătorită și a divorțat, a recunoscut că a suferit de depresie în urmă cu câțiva ani și și-a dat seama că suferă de această boală după multă vreme, dar a mers imediat la psiholog.

Sorana, ex-ASIA, a vorbit despre depresie. „Nu am spus nimănui, am ținut în mine”

„M-am confruntat cu depresia, pe care am recunoscut-o foarte târziu. Este o boală. Trebuie să îţi dai seama că o ai. Este foarte urâtă, neplăcută, neagră. Eşti într-o beznă, pedepsit şi pus la colţ. La un moment dat îţi pui masca aceea frumoasă şi când ajungi acasă ai senzaţia că eşti obosit, că lucrurile nu ţi se lleagă. Am mers la psiholog şi el mai avea puţin şi îşi lua şi el un psiholog.

După doi ani mi-am dat seama că am nevoie de psiholog. Am crezut că e o tâmpenie, boala secolului. Nu am spus nimănui, am ţinut în mine… Mi-am dat seama că mă iubesc. Trebuie să mergi mai departe, să te uiţi în oglindă şi să fii sincer cu tine”, a spus Sorana Darclee în cadrul emisiunii „Star Matinal”, de la Antena Stars.