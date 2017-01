Sore își ia liber de la jobul de mamă de Revelion: ”Am permis de voie de la bonă!” / VIDEO EXCLUSIV

Sore a devenit mamă pentru prima dată în primăvară, dar și-a reluat rapid cariera, pentru că a apelat la serviciile unei bone. Cântăreața a reușit să îmbine utilul cu plăcutul de Revelion, întrucât Erin, fiica ei și a lui Mircea, este pe mâini sigure.

Ca în fiecare an, Sore și-a luat concerte în noaptea dintre ani, mai ales că a antamat bona de Sărbători, iar ea și-a exercitat meseria fără să își facă probleme în privința copilului. Mai mult, după a terminat cântările, s-a distrat alături de iubitul ei și de gașca de prieteni în Capitală.

Maternitatea a scos la iveală laturi necunoscute ale artistei. Practic tot universal blondei se învârteîn prezent în jurul lui Erin. Apariția copilului în viața lui Sore a făcut-o se pare creativă și pe plan profesional.

“Anul 2016, și trag linie, a fost cel mai bun an tocmai pentru că am devenit mamă și va fi anul de care îmi voi aduce aminte toată viața, iar profesional a fost un an în care mi-am dat seama că m-am schimbat, pentru că momentul acela din martie mi-a dat viața peste cap într-un sens pozitiv și am descoperit în mine lucruri despre care nu știam că există”, a recunoscut Sore.