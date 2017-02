Soția lui Romică Țociu vorbește despre lupta cu cancerul. „Mi-a fost teamă cum o să reacționeze ai mei”

Soția lui Romică Țociu vorbește despre lupta cu cancerul. În urmă cu un an, Nicoletei Țociu i-a fost depistat un nodul la unul dintre sâni.

Celebrul și îndrăgitul actor de comedie Romică Țociu este căsătorit de ani buni cu Nicoleta, împreună cu care are doi copii.

Din păcate, partenera de viață a actorului trăiește o dramă, după ce anul trecut, în 2016, a fost depistată cu cancer.

Soția lui Romică Țociu vorbește despre lupta cu cancerul: „Singurul lucru care nu poate fi depășit e moartea”

Nicoleta Țociu a fost invitată în platoul unei emisiuni de televiziune, unde și-a deschis sufletul și a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

„Am depistat că am un nodul la unul dintre sâni. În 2016 s-a întâmplat totul, prin martie, atunci am aflat. (…) Am depistat la un control de rutină împreună cu o prietenă care a insistat foarte mult să merg la acel control – Ioana, căreia îi mulţumesc.

La acea vreme, mi-au spus că nu reprezintă niciun pericol. Între timp, acea chestiuţă a crescut şi mi-au spus că nu mai e nimic ca înainte şi că sunt semne că e malign.

Nu a fost nevoie de mastectomie totală, ci ceva parţial… Nu mi-a fost frică, mi-a fost teamă mai mult de cum o să reacţioneze ai mei. Nu am putut să le spun cu certitudine, dar era sută la sută. Singurul lucru care nu poate fi depăşit e moartea…

Romică e un bărbat mai panicos, dar de data asta a spus că totul va fi bine. Ce se întâmplă în afara casei e ceva, iar în casă e cu totul diferit.

La operaţie mi-au spus că nu trebuia să aştept atât. Toată lumea voia să elimin ce era acolo – se gândeau să-l scoatem şi… după aceeea lucrurile s-au rezolvat. Mă gândeam când o să treacă efectul anesteziei şi speram să pot zâmbi când vor intra ai mei în salon.

Perioada grea e după, când urmezi curele de chimioterapie şi radioterapie… Au existat şi momente mai puţin plăcute. Îmi puneam întrebări eu mie: De ce mi s-a întâmplat asta? După care mi-am răspuns tot eu… Dacă Dumnezeu mi-a dat asta, înseamnă că pot să duc. M-am îngrăşat eu mai mult, dar o să slăbesc.

După, pe buletin ţi se pune un cod, ca să se ştie fişa ca şi bolnav cronic”, a spus Nicoleta Ţociu