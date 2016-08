Stai s-o vezi pe Delia! Nici nu zici că este ea: Șatenă, tunsă scurt și cu breton

Delia este recunoscută pentru faptul că își schimbă extrem de des look-ul, fiecare transformare de imagine a sa atrăgând imediat atenția.

Delia și-a uimit din nou fanii, după ce a făcut publice două fotografii în care apare cu un look total diferit față de cele cu care ne-a obișnuit în ultima vreme.

Cântăreața nu este nici blondă, nici nu și-a făcut părul verde, mov sau alte nuanțe și nici pletele nu-i mai atârnă pe spate.

Artista are o frizură cu totul neașteptată și cât se poate de „cuminte”. Cu părul tuns bob, cu breton și șatenă, Delia are un look de milioane, care îi vine foarte bine, lucru pe care l-au remarcat și numeroșii săi fani.

Cu toate acestea, cel mai probabil nu este vorba despre o schimbare de look permanentă, ci despre o perucă.

INFO

Delia s-a bucurat de succes pe scena muzicală din România încă de pe vremea când făcea parte din trupa N&D. Ulterior, a ales o carieră solo și a devenit din ce în ce mai apreciată și îndrăgită de fani. Recent, artista a cântat în deschiderea concertului pe care celebra Rihanna l-a susținut în Capitală.