Alexandru Ștefan Roșu, cel căruia îi place să își spună, pe scurt și normal cu rezonanță de scenă, Stephan, reprezintă un nou “produs” pe piața muzicală din România.

În vârstă de 24 de ani, Stephan a absolvit Facultatea de Kinetoterapie din cadrul Universității Ecologice București, iar apoi a devenit masterand la Management în educație fizică și sport în cadrul Universității Ecologice din București, Facultatea de Educatie Fizică și Sport.

Sportiv de performanță, deținător a 2 medalii de aur, interpretul a descoperit pasiunea pentru muzică încă de mic. La un moment dat a început pregătirea pe plan muzical, în prezent fiind atât solist vocal, cât și compozitor.

În prezent face parte din „Rush Records” – o echipă nouă de producție pe piața muzicală din România, care își face debutul cu proiectul Someone (like you), melodie în interpretarea lui Stephan. “Prin interpretarea acestei melodii doresc să cuceresc inimile publicului românesc“, spune Stephan.

Printre altele, interpretul este un împătimit al fitnessului, al unui stil de viata sănătos, este de asemenea pasionat de călătorii și tehnologie, iar artiștii lui preferați sunt John Legend, Sam Smith, John Mayer.