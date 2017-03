O mare supriză pentru iubitorii rockului mai ”aprig” din România, o legendă a heavy metal-ului mondial cântă cu o populară trupă formată din români. Tobarul Mark Cross, care a făcut parte din mari formații precum Helloween, Metalium, Nightfall și care a mai cântat cu The Scorpions ori Ian Gillian, vine cu Rezident Ex în turneu, în România.

Rezident Ex este formația înființată de instrumetiști care au scris istorie în rockul românesc, amintim Tavi Iepan, membru fondator al grupului Cargo și Christi Podratzky (ex Promusica, Abra, Poems For Laila). Alături de ei vor veni în România pentru o serie de concerte, la sfârșitul lunii, Matthias Lange (emembru fondator Metalium, Sinner), Sebastian Simonis ( ex Blind Spirits, Air Force) și vedeta în cauză,Mark Cross, care l-a înlocuit pe James Kottak de la Scorpions pentru o serie de concerte memorabile. Rezident Ex, formația cu sediul în Germania în care și-a făcut revenirea pe piața muzicală Ovidiu Ioncu ”Kempes”, fostul solist al grupului Cargo, va putea fi ascultată la Craiova (23 martie), Timișoara (25 martie), Sibiu (26 martie), Buzău (30 martie), București (31 martie), Iași 91 aprilie) și Brașov (2 aprilie).

Formația din care a făcut parte Mark Cross (FOTO), noul coleg al lui Tavi Iepan, Helloween este una dintre cele mai cunoscute trupe de power metal din Germania. Înființată la mijlocul anilor ’80, Helloween încă activează și a scos 15 albume până în prezent.

”Mark și-a exprimat dorința de a cânta live în Romania. Ar mai trebui amintit că munca la album este destul de avansată, Mark si Christi au înregistrat o mare parte din piese și pot să vă asigur că avem și de aceasta dată o secție ritmica redutabilă”, a transmis liderul trupei Rezident Ex, Tavi Iepan (FOTO centru).

