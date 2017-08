Reputata actriță Tamara Buciuceanu-Botez este, fără îndoială, una dintre cele mai mari personalități ale scenei artistice din România. Legendara actriță împlinește 88 de ani și are o poveste de viață impresionantă.

Tamara Buciuceanu a jucat pe scenele marilor teatre ale Capitalei, precum: Giulești, Bulandra, Național, Teatrul de comedie etc. A interpretat-o pe Coana Chirița pe scena Teatrului Național din Iași. A avut roluri importante în teatru în piese precum „Coana Chirița”, „Romeo și Julieta la început de noiembrie”, „Scaunele”, „Cumetrele”, „Doctor fără voie”, „Nepotul”, „Așteptând la arlechin”, „Domnișoara Nastasia”, „Mamouret” etc.

De asemenea, Tamara Buciuceanu a făcut carieră și în televiziune, memorabile fiind cupletele sale din programele de Revelion.

În data de 23 octombrie 2014, intr-o ceremonie ce a avut loc la Castelul Peleș din Sinaia a primit din partea Casei Regale a României decorația Ordinul Coroana României în grad de Ofițer cu ocazia celei de-a 93-a aniversări a regelui Mihai I al României, decorație inmânată de principesa Margareta. A fost căsătorită, din anul 1962, cu medicul anestezist Alexandru Botez (decedat în 1996). Nu are copii.

Tamara Buciuceanu-Botez s-a născut la Tighina (Republica Moldova), la 10 august 1929. A frecventat cursurile Institutului de Teatru „Vasile Alecsandri” din Iași (1948-1951), transferându-se în anul IV la București, unde a absolvit Institutul de Teatru, la clasa profesorului Ion Bălțățeanu (1952). Actriță cu o bogată activitate în teatrul dramatic și în cel de operetă, dar și cu o impresionantă carieră în televiziune, Tamara Buciuceanu-Botez este supranumită „Doamna comediei românești”.

Într-un interviu-document pentru emisiunea „Profesioniștii, realizată de Eugenia Vodă la TVR,, îndrăgita artistă a vorbit despre viața și cariera sa, oferind amănunte mai puțin știute

Întrebată de ce ține să i se spună și Buciuceanu și Botez, marea artistă a explicat:

„Pentru că așa m-a rugat Ducu (n.r. soțul ei). Când n-o să mai fiu, te rog frumos să-mi pronunți și numele meu de familie”.

„Dacă tot timpul stai încruntată, tot timpul te gândești la oamenii răi, tot timpul de gândești că ăla e rău și că aia nu e bine, și acolo lipsește, și acolo mai trebuie, dacă nu te mai gândești la asta poți să mai și respiri și să fii mai relaxată. Caut să fiu așa. Atunci când bate gongul și se deschide cortina, am uitat absolut de tot și am bucuria jocului.

În viață nu poți să fii chiar toată ziua cu gura până la urechi. Unii pot, eu nu pot. Pentru că am trăit mai multe dureri și suferințe. Durerea mare a fost pierderea soțului, a fratelui, a cumnatului George Constantin și multe alte lucruri”, a mai afirmat ea.

Artista a vorbit și despre drama surorii ei, Iulia, care a trebuit să părăsească o casă în care a stat o viață.

„Nu numai sora mea a fost cea care a suferit, ci a fost, în primul rând, cumnatul meu, George Constantin, care din această cauză a și dispărut definitiv. A fost prea mare coincidența. N-am avut bani ca să facem casă și atunci unde să se ducă omul ăsta. George era și bolnav de inimă. Ce filme a făcut… În cinci zile, a fost în spital, operat și nu s-a mai întors acasă. A urmat un proces care a durat șapte ani, a uzat nervii tuturor, fără niciun fel de soluție găsită. dar trebuie să uiți de lucrurile acestea ca să poți trece mai departe. Trebuie să le trec pentru că altfel nu aș mai putea trăi și n-aș mai putea juca”, a povestit Tamara Buciuceanu-Botez.

Are emfizem pulmonar

„După atâta frig pe scenă, am făcut un emfizem pulmonar. Era mai greu la respirație, mai oboseam. Dar până la urmă cel din drepta a preluat din aer. Și așa am ajuns să pot să joc și astăzi. Nu mă doare nimic, decât sufletul câteodată… Eu am învățat că comedia nu se face cu strâmbături, ci se face foarte serios. Și dacă omul a înțeles, atunci a râs la ce am spus. Nu există rețetă în meseria noastră”, a dezvăluit ea.

„Aveam 19 ani când am venit la București. Eram săraci toți cei care ne refugiaserăm de acolo, din Basarabia. mama toată viața a vrut ca una dintre fetele ei, că avea trei, să fie artistă. Am fost eu și Iulia, care a fost prim-solistă a Operei naționale. S-a căsătorit cu george Constantin și l-a avut pe Mihai Constantin, care este și el actor. În familia Buciuceanu și în familia Constantin suntem patru generații de artiști”, a adăugat actrița.

A fost miss în liceu și facultate

În ultima clasă de liceu a fost aleasă regina balului, adică miss cum se spune în zilele noastre.

„Am mai fost și în facultate. Eram foarte apropiată de colegi. Cu tineretul mă împac foarte bine. Mă știu drept Madam Isoscel din Liceenii”, a mai spus renumita actriță.

„Eu sunt totuși nu dificilă, dar poate câteodată înțeleasă greșit. Îmi place să fac, dacă știu că pot să fac lucrul acela…

Am fost un om care a considerat că, alături de profesia pe care am iubit-o și o iubesc și astăzi extraordinar, am avut noroc și de un soț care a știut, mi-a și spus: „Pentru tine, viața adevărată este teatrul. Eu sunt prințul tău consort”. Era cu nouă ani mai mare ca mine. Avea un fiu, pe care l-am preluat din primul lui an de facultate. M-a respectat. E în America. Poate că nu el, ci familia lui, a vrut să nu mai stau în casa în care m-am căsătorit cu soțul meu. Legea e lege și s-a întâmplat că am avut dreptate…

Când faci ceva să știi de ce faci, cum faci și pentru cine. N-am fost niciodată în conflict cu mine. Am iubit foarte multă lume. De aia am un sac de nume de prieteni”, a explicat Tamara Buciuceanu-Botez.

În ceea ce privește regimul de viață pe care l-a adoptat de-a lungul anilor, artista a mărturisit că a avut câteva reguli stricte.

„Mă odihnesc, chiar dacă nu dorm, două ore înainte de spectacol. Nu mănânc lucruri grele, nu mănânc la prânz atunci când am seara spectacol…

Nu-mi vine să cred că am atâția ani de teatru. am avut fericirea să fiu distribuită și să joc sub bagheta regizorilor foarte buni…”, a încheiat ea.

Un celebru prezentator TV din România, copleșit de boli. “Ce păcat că nu există indemnizație pentru murit”. Nimeni nu a știut asta despre el