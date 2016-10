Totul despre căsătoria Lorei cu Ionuț Ghenu. N-ar prea vrea să-i poarte numele/ VIDEO EXCLUSIV

Povestea de dragoste dintre Lora și managerul ei, Ionuț Ghenu, se va concretiza printr-o căsătorie. Iubitul vedetei i-a dezvăluit de la bun început intențiile, iar cererea oficială a avut loc în urmă cu aproximativ 4 luni.

Lora este fericită și se vede acest lucru. Din păcate, inelul pe care i l-a dăruit viitorul ei soț nu strălucește de ceva vreme pe inelarul ei. Cum a slăbit 2-3 kilograme în ultima vreme, vedeta a decis să nu îl mai poarte de teamă să nu rămână fără el. Prin urmare, în această săptămână Ionuț Ghenu îl va duce la bijutier pentru modificările aferente.

Nu a surprins-o cererea în căsătorie

“Știam că își dorește să îi fiu soție, mi-a spus asta la câteva zile după ce ne-am dat seama că noi chiar ne potrivim și am merita să fim mai mult decât colegi și amici, cam pentru asta ne-am dat această șansă, să vedem dacă suntem capabili și dacă ne potrivim să ne construim familia pe care ne-o dorim”, a declarat, pentru Libertatea, Lora.

Este încântată de propunerea lui Ghenu și urmează să stabilească împreună detaliile fericitului eveniment.

“Pașii ar fi să găsim o locație frumoasă și la o dată disponibilă pentru oamenii noștri dragi, pe care ni-i dorim aproape și pentru anumiți muzicieni pe care ni-i dorim foarte tare. Și în rest să fie paranghelie între prieteni.Acum să vedem cu programul”, ne-a mărturisit ea.

Vedeta a participat luni seara la un show de modă dedicat lui Prince, motiv pentru care a apelat la o schimbare radicală de look, redevenind după 10 ani brunetă, dar doar pentru o seară. În ceea ce privește cununia civilă, evenimentul ar putea avea loc mai devreme decât nunta. “Ne dorim să fie în secret”, a punctat cântăreața. După fericitul evenimentul, Lora afirmă că e posibil să nu își schimbe numele, motivul invocat fiind birocrația care i-ar da adevărate bătăi de cap. “Habar nu am, am foarte multe acte pe numele meu, dacă nu e obligatoriu, nu am nicio problemă să rămân așa”, ne-a spus artista.

Foto: Dumitru Angelescu / Facebook

Video: Robert Hanciarec