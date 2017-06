Trauma Andreei Bălan. „Sufăr de rana de trădare”

Andreea Bălan s-a confesat la o emisiune de televiziune. Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre ceea ce o doare cel mai tare.

Andreea Bălan, care a mărturisit că își dorește și un al doilea copil, a fost invitată la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars. Cântăreața și-a deschis sufletul și a făcut declarații neașteptate.

Andreea Bălan, care s-a enervat recent la o emisiune, a vorbit despre suferințele ei din copilărie.

„Am citit o carte care fix aşa se numeşte: «Cele cinci răni ale copilăriei care te fac să porţi cinci măşti ca adult» – deci, rănile te fac să porţi cinci măşti ca adult, scrisă de Lise Bourbeau – e o carte de temelie în cunoaşterea şi autocunoaşterea mea…

Una dintre răni e proeminentă… M-a făcut pe mine să înţeleg de ce în prezent am anumite reacţii… Sunt o dictatoare de multe ori, pentru că sufăr de rana de trădare în raport cu părintele de sex opus – eu cu tatăl meu. Adică m-am simţit trădată de tatăl meu şi am devenit o dominatoare, nu o dictatoare, pentru că m-am simţit în copilărie trădată de tatăl meu… M-am dus la terapie… În călătorii, îmi dau seama cum e să fii un om obişnuit…”, a declarat Andreea Bălan în cadrul emisiunii „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.

Și-a trezit fetița din somn

Cântăreața a povestit cea mai recentă istorioară cu fetița ei, Ella, pe care o are din mariajul cu actorul George Burcea.

„Azi-noapte, am făcut o prostie, am aterizat după 12 noaptea şi am trezit-o ca să o pupăm şi apoi nu mai adormea… s-a culcat la două noaptea…”, a povestit Andreea Bălan în cadrul aceleiași emisiuni.