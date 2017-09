Tudor Chirilă, oripilat de ce se întâmplă la școala de lângă casa lui. „E ceva agresiv și lipsit de smerenie”

Pe 11 septembrie a început noul an școlar. Tudor Chirilă a povestit, dezamăgit, despre ceea ce se întâmplă an de an la instituția de învățământ care se află lângă casa sa.

Tudor Chirilă, care este cunoscut publicului larg nu numai din postura de actor și cântăreț, ci și din cea de jurat la show-ul „Vocea României”, de la Pro TV, a ținut să-și spună părerea despre începerea noului an școlar.

Artistul, care în urmă cu ceva timp și-a făcut testul ADN, le-a povestit prietenilor săi virtuali despre ceea ce se petrece la școala de lângă blocul în care locuiește.

„În curtea școlii de lângă blocul meu anul școlar începe cu predică unui preot care rostește cu emfază caragialescă niște platitudini, binecuvântând astfel începutul de an. E ceva agresiv și lipsit de smerenie în tonul vocii lui. Probabil că l-au adus acolo pentru că și-au dat seama că numai Dumnezeu mai poată salva învățământul românesc.

După predică se pune muzică ușoară în timp ce o voce care bagă spaimă în orice copil de până în zece ani anunța repartiția pe clase. E una dintre zilele alea în care mă bucur că nu (mai) sunt la școală. Aia pe care părinții au ajuns s-o urască neputincioși”, a explicat, dezamăgit, Tudor Chirilă.