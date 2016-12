Tuncay Ozturk, despre ”noua iubită”: ”Minciuna are picioare scurte” | VIDEO

Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin, de care aceasta a divorțat de curând, a ținut să le explice tuturor că nu mai vrea să fie asociat cu fel și fel de doamne și domnișoare. Asta pentru că, spune el, nu are momentan nicio iubită și nici nu se gândește la asta.

Într-o postare pe care a intitulat-o, cu majuscule, ”MINCIUNA ARE PICIOARE SCURTE”, Tuncay spune răspicat că orice imagine și orice informație despre vreo posibilă iubită, scoasă din vreun context, nu sunt decât niște minciuni.

”Am fost într-un mini concediu și când m-am întors, am descoperit că am o ”altă iubită” (!)

Din motive necunoscute, în ultima lună, după divorțul cu fosta soție, am fost atacat din mai multe părți, fiind acuzat cu diferite minciuni atât la televizor, cât și prin ziare.

Am luat la început o decizie în privința acestui proces în care am refuzat să vorbesc despre viața mea privată. Din acest motiv, m-am sustras într-un mod civilizat de la orice interviu, invitație la programele de televiziune și chiar am evitat să fiu văzut de către jurnaliștii care au petrecut nopțile în fața biroului și a casei mele.Dar atunci când vine vorba de acuzații la adresa mea, trebuie să le răspund”, spune Tuncay.

”Din păcate, în ultima lună, m-au acuzat că am fost cu 3 fete și au asociat cele trei fete cu motivul divorțului meu. În trei ani de mariaj niciuna, însă într-o singură lună, chiar trei! Urât…

1- M-au fotografiat în preajma asistentei mele, a iubitului acesteia și încă 4 prieteni ai ei. Au estompat fețele celor menționați mai sus și au încercat să-mi murdărească imaginea cu astfel de acuzații. Când aceasta nu a funcționat, au continuat astfel:

2- O căutare în profunzime a profilului meu de Facebook și au găsit o poză din 2012 în care apăream alături de mai mulți prieteni. Alegând o singură persoană din poză, au ținut să o denumească Paris Hilton a Thailandei și au spus faptul că noi am mers împreună în Thailanda. Nici această invenție nu a ținut deoarece am precizat că acea persoană era maseur la spitalul unde lucram, în Turcia, iar fotografia era tot din Turcia, de la o petrecere la care am fost împreună cu un pacient de-al meu. Pe vremea aceea, el era jucător de fotbal în România și a venit la tratament în Turcia”, explică pe larg fostul soț al Andreei Marin.

Tuncay, victima unei înscenări?

Mai mult, Tuncay acuză că a fost pusă la cale chiar și o înscenare cu o domnișoară care susținea că suferă de anumite afecțiuni care s-au dovedit a fi false.

”În momentul în care nici această minciună nu a funcționat și adevărul a ieșit la iveală, am întrebat CINE ESTE URMĂTOAREA? Și ia uitați că a apărut și….

3- Pe data de 1 Noiembrie, Alexandru Z. (nu știm cine este) ne-a sunat și a făcut o programare pentru sora lui (…) A refuzat să ne ofere informațiile acesteia fără motiv, iar membrii echipei noastre au insistat. Pe data de 3 Noiembrie, ne-au contactat din nou și ne-au dat numele de Gheorghe Andreea. În ziua aceea, Gheorghe Andreea a venit pentru evaluare, dar ceea ce acuza fizic cu cele spuse nu se potriveau, așadar am cerut să facă un RMN și să ne trimită rezultatul. Desigur, RMN-ul ar fi trebuit făcut tot sub acest nume iar noi din ziua aceea, așteptăm rezultatul RMN-ului prin mail. Insistențele ei de a veni la vreo ședință de terapie au fost refuzate ținând cont politica clinicii noastre. Sfârșit de poveste.

4- P.S Eu îi sugerez domnișoarei Gheorghe Andreea să își cumpere un portofel deoarece atunci când a plătit prețul evaluării, a scos un plic cu suma exactă. Când ne-am uitat la filmările camerelor noastre de supraveghere și am ascultat tot ceea ce s-a vorbit, am observat că multe lucruri nu se leagă. Noi păstrăm aceste înregistrări în cazul unor false acuzații precum sunt acestea, ca să ne apărăm imaginea. Dacă cineva vine cu permisiune legală din partea tuturor (răspunsul nostru o să fie pozitiv, cu siguranță), o să fim de acord să o distribuim în România pentru a clarifica situația.

5- Oricare cetățean poate să vină la intrarea clădirii noastre de fiecare dată când dorește. Nu este nicio restricție pentru nimeni, dar asta nu înseamnă că sunt într-o relație cu oricine vizitează imobilul. De fapt, atunci când vizita durează doar 3 minute și persoana stă la recepția clădirii, este chiar imposibil să ai o relație. (fizică)

Aveți aici un video cu cele 3 minute ale unei vizite foarte ciudate în care eu nu apar. Dumneavoastră mă reperați cumva?

Am precizat și în explicațiile trecute și o să precizez și acum faptul că fidelitatea mea în relații nu poate să fie pusă la îndoială! Cine încearcă, nu face decât să se pună într-o situație ridicolă”, ma explică fostul soț al Andreei Marin.



Vizita misterioasă de scurtă durată a Renatei de gossibgirl

Cu toate acestea, el nu neagă sub nicio formă faptul că în viitor cu siguranță își va face o iubită, însă susține că momentan nu-i stă capul la asta.

”Desigur, o să am și eu o prietenă pe viitor și nu am să-i umilesc onoarea prin a-i ascunde identitatea sau a nu-mi recunoaște relația. O să mă țin cu ea de mână și o să merg mândru pe stradă cu capul sus. Dar acum nici că este cineva în viața mea, nici că ar fi timpul să mă gândesc la așa ceva sau să vorbesc despre asta”, a încheiat Tuncay.

