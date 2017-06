Tuncay Ozturk vorbește despre presupusele sale relații. „Nu am mai reușit să păstrez secretul”

Tuncay Ozturk vorbește despre presupusele sale relații. Medicul turc a decis să facă lumină, sătul de speculații.

Tuncay Ozturk este un medic turc stabilit în România după ce s-a căsătorit cu fosta zână a surprizelor, Andreea Marin. Tuncay Ozturk și Andreea Marin au divorțat în luna februarie a acestui an.

După separarea de vedeta de televiziune, medicul turc a găsit diverse modalități de a-și petrece timpul liber. Despre el s-a tot speculat că ar avea diverse relații, printre care și cu asistenta lui.

Tuncay Ozturk vorbește despre presupusele sale relații. „Pot să fac minuni”

Pe internet, Tuncay Ozturk a ținut să facă precizări în ceea ce privește zvonurile despre presupusele lui relații.

„Aş vrea să împărtăşesc cu voi o povestioară amuzantă, pe care am experimentat-o acum câteva zile.

Aceasta este luna Ramadanului şi în fiecare noapte ne întâlnim la cină cu diferiți prieteni acasă la ei, fiind unul dintre câteva ritualuri ale noastre şi suntem aproximativ 100 persoane care ne adunăm împreună.

De altfel, servim şi „micul dejun” pe la ora 2-3 dimineata şi de 15 zile incontinuu ajung mereu acasă pe la ora 4.

De asemenea, în fiecare seară vine prietenul meu şi mă ia de acasă ca să mergem în locul respectiv şi acelaşi prieten mă şi aduce înapoi.

Dar, acum câteva zile, îmi zice că are discuţii cu soția lui din cauza mea deoarece el îi spunea mereu că noi doi suntem împreună însă ea a văzut la ştiri faptul că eu am fost într-o excursie cu cineva de la serviciu şi i-a zis: „Uite, Tuncay a fost plecat într-un concediu şi tu mi-ai spus că ai fost cu el” ☺

Desigur, nu a fost greu să o convingă deoarece suntem o grămadă de oameni împreună nu numai noi doi.

Dar mai amuzant a fost că am discutat noi ca între băieți şi am dezbătut cum este posibil ca în fiecare seară sa fiu cu toți la masă şi să stăm până dimineață de 15 zile incontinuu iar ziua la birou lucrând şi în acelaşi timp să fiu în vacanță într-altă parte!

Apoi, nu am mai reuşit să păstrez secretul, acela că fac minuni şi pot să fiu în 2 locuri diferite simultan. Desigur, aş mai vrea să adaug ceva la sfârşit:

Alte minciuni aruncate în vânt cum că eu am fost în vacanță!!

Vreo poză? Un filmuleț din concediu? Nicio dovadă… Aceleaşi poveşti ca întodeauna.

Să aveți o zi frumoasă în continuare, dragi prieteni”, a comentat Tuncay Ozturk pe pagina sa de pe o rețea de socializare.