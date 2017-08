Pe 21 august s-a împlinit un an de când marele actor Marin Moraru a încetat din viață. Scena artistică din România a pierdut una dintre cele mai mari personalități, care a bucurat generații întregi de spectatori și telespectatori.

Marin Moraru a fost și rămâne unul dintre numele emblematice ale scenei artistice românești. Născut pe 31 ianuarie 1937, regretatul actor s-a stins din viață pe 21 august 2016, la vârsta de 79 de ani. A fost căsătorit cu Lucia Moraru, redactor la radio.

Într-un ultim interviu pe care l-a acordat anul trecut pentru Marius Tucă și Marius Manole la Smart FM, Marin Moraru și-a deschis sufletul și a vorbit despre durerile sale.

“Ultima reprezentație a fost de mult. Cred că am făcut o piesă bulevardieră, «Piscina de la miezul nopții«, la «Nottara», aia e ultima”, mărturisea acesta.

„Nu înțeleg multe lucruri din lumea pe care o trăim acum. De ce un milionar este ținut cinci ani și când iese (n.r. – de la închisoare) e tot milionar. N-am înțeles chestia asta. Și eu aș vrea să îmi fac geamantanul, să-mi pun rufe și tot ce cred eu, cărți și ce cred eu, și mă duc să mă închidă cinci ani și să-mi dea 20 de milioane când ies. De la un timp, mai nimic nu-mi place în lumea de azi. Poate din cauza vârstei, poate din cauza comparațiilor pe care le fac cu experiențele din urmă din viața mea. Și ce văd astăzi este incredibil. Este de neconceput. Nu vreau să vorbesc, pentru că mă înneguresc prea tare”, spunea el.

“N-am făcut meseria asta ca să joc un rol anume. Meseria asta e ca la examen, tragi biletul și asta e. Mai este ceva ce este groaznic pentru un actor. El este al timpului. Nu poți să joci Mercutio la 60 de ani… După o pauză de inactivitate, cu dinții strânși din cauza faptului că tot ce se întâmplă în jurul tău nu e de bine, vrei tu acum să fiu volubil și cu o vorbire corectă și cu o coloană de aer perfectă și membrele să-mi plutească? Nu mai pot…

Am bucurat mult timp oamenii, Nu mai pot să-i bucur. Pentru că eu nu mă mai bucur. Dacă eu nu mă bucur, nu pot să-i bucur nici pe ei”, mai spunea legendarul artist.

Despre experiența piesei “Take, Ianke și Cadîr”, în care a jucat alături de Radu Beligan, Gheorghe Dinică și Monica Davidescu și care s-a bucurat de un imens succes la public, Marin Moraru își amintea:

“Această piesă, imediat după Revoluție, am pus-o cu Bibanu, cu Beligan, cu Dinică și eu Ițic. La Teatrul Tineretului, Teatrul de Copii. Am jucat-o, făcusem noi teatrul nostru. După care, eu am plecat în Germania, ei au rămas, au jucat în turneu mult timp, după care s-a aplatizat chestiunea. Și Gonța a venit cu ideea să refacem spectacolul, cu mine Take. Nu mi-am închipuit în viața mea să fiu Ciubotărașu. Totuși, am descoperit un lucru important pentru piesă. Că ăștia doi sunt tineri, din tinerețe prieteni, iar Take se amuză copios la toate glumele lui Ianke”.

“Omul este foarte curios, este de o curiozitate de nedescris, iar teatrul pentru el, cu cutia aia magică, cu lumina aia care se stinge încet, și apar acolo, în cutia aia, mii de personaje, care gesticulează, vociferează, ceea ce el nu a făcut niciodată, soț cu soție se ceartă, copiii vin de la școală – asta se întâmplă și în viața mea, ia să văd ce se întâmplă acolo… E foarte complicată chestia asta. Dar să știți că teatrul a făcut un pas foarte mare. A trecut de la zei la viața oamenilor. Laicizarea teatrului a fost un pas imens pentru omenire”, explica Marin Moraru.

„Cum mai pot eu să-i uimesc pe spectatorii mei acum când ei știu ce este bomba atomică, avioane supersonice, E-uri, bicicletă… Cu ce să îi uimesc eu pe ei, ce să fac eu ca să le atrag privirea și interesul? Că ei știu tot. Mai e ceva. Un actor care joacă un personaj istoric trebuie să șteargă cunoașterea…”, a afirmat artistul.

Întrebat când a înțeles pentru prima oară ce înseamnă un rol de compoziție, Marin Moraru explica:

„De când eram în institut. Nu știu de ce, poate din cauza faptului că începuse să-mi cadă părul, și atunci aveam așa, o personalitate mai vârstnică, și a început să mi se dea roluri de compoziție. Jucam bătrânei, tătici, profesori. E greu să faci compoziție pentru că trebuie să aduni un material”.

„Nu-mi place ce se întâmplă în televiziunea din România. Este ceva jalnic…”, a adăugat el.

Mormântul, mereu îngrijit

Marin Moraru a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din Capitală. Mormântul legendarului artist este mereu îngrijit, curățat de buruieni și are flori proaspete, semn că cei care l-au iubit și l-au admirat, de la oameni obișnuiți, la colegi, prieteni și familie nu l-au uitat pe cel care i-a făcut să zâmbească de-a lungul anilor.

Mesajul actriței Monica Davidescu la un an de la moartea maestrului

Actrița Monica Davidescu a avut o legătură cu totul specială cu regretatul actor Marin Moraru, alături de care a jucat într-una dintre cele mai de succces piese de teatru – „Take, Ianke și Cadîr”. Din distribuție mai făceau parte alte nume de legendă ale scenei românești, precum Radu Beligan și Gheorghe Dinică.

„A fost că un părinte pentru mine. A fost lângă mine la nuntă și la botezul fiicei noastre și m-a onorat invitându-mă la sărbătorile aniversare. L-am urmărit că actor cu mare interes în scenă în cei 7 ani frumoși de „Take,Ianke și Cadîr” și pot spune că am ,,furat” meserie de la dânsul.

Îi simt lipsa în peisajul teatral nu doar de un an, ci de mai mulți ani, de când nu a mai răspuns afirmativ cererilor de colaborare. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a declarat actrița Monica Davidescu în exclusivitate pentru Libertatea.