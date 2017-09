Un an de la moartea lui Ioan Gyuri Pascu și a lui Sebastian Papaiani. Atât a trecut. În septembrie 2016, întâi ne-a părăsit îndrăgitul cântăreț și comic, pe 26 septembrie, apoi, după numai o zi, s-a stins și actorul care ne-a bucurat în zeci de filme, seriale și piese de teatru. Foștii colegi și prieteni recunosc că încă n-au reușit să se scuture de durere și să se împace cu golul lăsat de cei doi.

Ioan Gyuri Pascu ne-a părăsit la numai 55 de ani. Recuperat după accidentul cerebral din 2010, el a cedat anul trecut unui infarct și s-a stins în dimineața zilei de 26 septembrie.

“Toamna trecută, Gyuri susținea ultimul său concert din viață. Eram alături de el pe scenă, el stătea pe scaun, nu se simțea foarte bine, dar a cântat foarte bine”, își amintește acum Teo Boar, chitaristul său.

Nu e singurul care îi simte lipsa. “Gyuri mi-a pus chitara în brațe. A trecut un an și tot nu mă pot obișnui cu gândul că nu mai e pe pământ. Îl păstrez în amintiri și-l văd de fiecare data când mă uit pe cer. Sigur Gyuri e o stea acum”, ne-a spus, cătrănit, Ioan Oliu, prietenul din copilărie al regretatului cântăreț.

Adrian Ordean ne-a mărturisit că preferă să se gândească la moștenirea lăsată de Gyuri Pascu și să considere că el trăiește în continuare prin aceasta: “Nu-i adevărat că Gyuri Pascu nu mai e! Sunt sute de melodii, momente umoristice și multe amintiri ce-l păstrează viu în memoria celor cu care s-a aflat sub semnul prieteniei, păcat doar că nu sunt promovate! A fost un amestec exploziv de talent, carismă și inteligență, un mare muzician, ce a compus cu sufletul deschis spre viață”.

Un an de la moartea lui Ioan Gyuri Pascu și a lui Sebastian Papaiani. Bittman: “Nu-mi vine nici acum să cred că au plecat dintre noi”



Pentru Dan Bittman, prezentatorul show-ului “Aici eu sunt vedeta!”, ce urmea ză să debuteze ăn scurt timp la Antena 1, tristețea resimțită e dublă. I-a cunoscut îndeaproape și pe Ioan Gyuri Pascu, și pe Sebastian Papaiani! Așa că a încasat lovitură după lovitură, în septembrie trecut. “Nu-mi vine nici acum să cred că au plecat dintre noi acești doi oameni frumoși, Gyuri Pascu și Sebastian Papaiani! În ceea ce-l privește pe Gyuri, trăiesc cu senzația că oricând mă pot întâlni cu el la un concert, trăiesc cu senzația că nu a plecat niciodată dintre noi…. Pentru mine este viu și va fi atât timp cât voi fi și eu..”, ne-a mărturisit liderul Holograf.

„Moartea lui a însemnat o mare pierdere pentru lumea filmului și a teatrului”

Ruxandra Ion, Producător&Senior Advisor Happy Channel, l-a cunoscut îndeaproape pe Sebastian Papaiani pe vremea când lucra la un alt post TV și era supranumită “mama telenovelelor”. Ea l-a cooptat pe îndrăgitul actor, care s-a stins la 80 de ani, în urma unei lungi suferințe, în trei dintre cele mai apreciate producții, care la vremea respectivă au făcut furori.

“Cu Sebastian Papaiani am lucrat vreme de trei ani. În anul 2004, el a făcut parte din distribuția de la «Numai iubirea», prima telenovelă românească, apoi au urmat alte două seriale TV, «Lacrimi de iubire» și «Daria, iubirea mea». A fost un actor extrem de talentat și dedicat carierei sale, un profesionist care trata cu seriozitate și respect proiectele în care se implica. Moartea lui a însemnat o mare pierdere pentru lumea filmului și a teatrului. A trecut un an de când s-a stins din viață, dar el continuă să rămână în inimile tuturor celor care i-au apreciat munca, iar asta este cea mai mare recompensă pe care ți-o poate oferi publicul. Telespectatorii au nevoie de seriale românești, au nevoie de actori devotați profesiei lor”, ne-a declarat Ruxandra Ion.

„Era un coleg minunat, care avea răbdare și ne ajuta pe noi, cei tineri”

Și Ioana Ginghină, actriță în serialul “O grămadă de caramele”, difuzat luni și marți la Happy Channel, a lucrat îndeaproape cu Sebastian Papaiani și a resimțit plecarea lui spre altă lume ca o lovitură a sorții: “Mă bucur enorm că prin prisma serialelor am putut să lucrez cu mari actori ai României, precum Sebastian Papaiani. Am jucat alături de el în trei proiecte TV. Ne-am cunoscut în urmă cu 13 ani, pe platourile de filmare de la «Numai iubirea», prima telenovelă românescă produsă de Ruxandra Ion. Atunci am interacționat cel mai mult, pentru că personajele noastre se întâlneau des în cadrul scenariului. Era un actor și un coleg minunat, care avea răbdare și ne ajuta pe noi, cei tineri la început de drum – eu aveam în acea perioadă 26 de ani. Avea o căldură și o liniște care îți dădea sentimentul că ești pe mâini bune”, ne-a mărturisit actrița.

Carmen Tănase nu mai poate de dorul lui: „Acum, înainte de spectacol, tare aș fi avut nevoie să vorbesc cu dumneavoastră”

Carmen Tănase, actriță, la rându-i, în serialul “O grămadă de caramele”, de la Happy Channel, resimte acut lipsa lui Sebastian Papaiani, cu care a colaborat la multe proiecte. Recunoaște că sprijinul lui sufletesc înaintea unei premiere conta enorm. Aveau același simț al umorului și râdeau mult când se întâlneau, după cum ne-a mărturisit ea, într-o declarație un pic… astfel: “Nea Bicuță, astăzi, 22 septembrie, am premieră. Sunt pe «pereți» și oamenii ăștia îmi cer câteva cuvinte despre dumneavoastră. Nu pot să scriu «câteva» cuvinte, n-am cum, dar acum, înainte de spectacol, tare aș fi avut nevoie să vorbesc cu dumneavoastră, să râdem, să criticăm politicul, să mă încurajați, să-mi spuneți: «Cărmenuș, o să fii bine, tată!» și să râdem din nou, mult! Mi-e tare dor de dumneavoastră și, vorba Adrianei Trandafir, săru’ mâna!”