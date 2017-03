Un an de la moartea lui Cornel Patrichi. Regretatul coregraf a lăsat în urma sa o familie îndurerată, soția, Cornelia, și fiul, Alexandru.

Cornel Patrichi a fost unul dintre cei mai mari coregrafi din România. A încetat din viață pe 5 aprilie 2016, după ce se luptase cu cancerul pulmonar.

Timp de peste 40 de ani, Cornel Patrichi a fost căsătorit cu Cornelia, o fostă balerină de suces. Din mariajul lor a rezultat un fiu, Alexandru Radu.

Cornel Patrichi a mai fost căsătorit, timp de 8 ani, cu Doina. Când a cunoscut-o pe Cornelia era încă însurat cu Doina.

Un an de la moartea lui Cornel Patrichi. Soția lui, în ipostaze sexy

Cornelia Patrichi a fost balerină și a făcut furori cu frumusețea ei în tinerețe. Era strălucitoare oriunde își făcea apariția.

Costumele sumare pe care le purta la spectacolele de teatru îi puneau în evidență atuurile fizice. A avut și are cu ce să se laude din punct de vedere fizic.

Un an de la moartea lui Cornel Patrichi. „Am participat la toate emisiunile lui”

Cornelia l-a iubit enorm pe Cornel Patrichi și a vorbit despre relația lor într-un interviu pentru Libertatea, din urmă cu ceva timp.

„În 1969, când am terminat Liceul de Coregrafie de la Cluj am venit la teatrul Tănase din Bucureşti. El era prim-balerin, împreună cu prima lui soţie, Doina, şi erau un cuplu celebru. Eu îi vedeam la emisiunile de varietăţi de la tv. Apoi el a devenit coregraf la emisiunile de televiziune. Abia atunci a început să mă solicite să fac parte din trupa lui de balet. Am participat la toate emisiunile lui. Aşa am început noi să ne cunoaştem mai bine” mărturisea Cornelia Patrichi.

„Când eu îi făceam curte Corneliei, eram despărţit de nevastă. Ea se mutase de acasă, hotărâsem, să ne despărţim… Am fost căsătorit cu ea vreo 8 ani. M-am însurat devreme, la 20 de ani”, adăuga regretatul coregraf.

„Despărţirea a fost foarte civilizată. El mi-a făcut curte vreo doi ani de zile. Îmi spunea să merg să dau probă pentru ştiu eu ce spectacol, apoi ieşeam să mâncăm şi vorbeam despre meseria noastră. Şi aşa a început să se înfiripe totul”, mai spunea văduva artistului.

Un an de la moartea lui Cornel Patrichi. Soția era însărcinată la nuntă

„Nunta noastră am programat-o în septembrie. Dar hotărârile noastre de divorţ, pentru că şi eu eram căsătorită, se tot amânau de pe o săptămână pe alta. Voiam să facem nunta la Snagov. Toată lumea aştepta să facem nunta mai repede, pentru că eu eram însărcinată. Din septembrie, am reuşit să facem nunta abia în noiembrie. La 22 noiembrie 1975. Aveam atunci opt luni de sarcină.

A fost o sarcină uşoară, şi nu m-am cocoloşit. Am muncit, am dansat şi însărcinată. Ba chiar am făcut un film pentru nemţi atunci”, declara Cornelia Patrichi.

Un an de la moartea lui Cornel Patrichi. Văduva trăiește cu o pensie infimă

Cornelia Patrichi se bate pentru drepturile bănesti ale liber-profesioniștilor, dar Ministerul Muncii nu a aprobat marirea indemnizației lunare pe care o încasează.

„DRAGII MEI COLEGI!

În sfârșit,am primit un răspuns de la Ministerul Muncii! Negativ bineînțeles!

Legea 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber- profesionist artiștilor interpreți sau executanți din România a fost republicată și prorogată! În anul 2017 se mențin în plata la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2016!

Deci rămânem și anul acesta cu imensa sumă de 363 lunar!

Sunt alte priorități: primarii, parlamentarii etc.

Sănătate și viață lungă vă doresc, chiar dacă ei vor să „plecăm”…..”, a scris Cornelia Patrichi pe pagina sa de pe un site de socializare.