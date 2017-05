Unchiul Denisei Manelista spune tot despre drama artistei. „E grav, că i-a spus doctorul prea direct”

Unchiul Denisei Manelista spune tot despre drama artistei. Acesta a făcut declarații șocante despre vedetă.

Denisa Manelista, pe numele său real Denisa Răducu, este grav bolnavă. Unchiul artistei, Florin Pește, a spus tot despre drama prin care trece nepoata sa.

Declarațiile sale sunt șocante. El a făcut dezvăluiri la emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena 1.

„Denisa a crescut în casa părinţilor mei. Ea a fost maltratată psihic de către impresarul ei, Liviu Dovleac. Mama Denisei şi cu mama lui Liviu sunt surori. Liviu a luat-o de la mine şi a exploatat-o mereu. Eu nu am venit să acuz, nu sunt judecător. Am venit să spun cum stau lucrurile. (…) Ea nu a avut copilărie, era la nuntă, la petreceri. Starea în care se află ea e strigător la cer. Ea nu se plângea la mine. Nu am mai vorbit cu ea de anul trecut din noiembrie”, a declarat Florin Peşte.

Unchiul Denisei Manelista spune tot despre drama artistei. „Familia nu a fost unită în luarea unei decizii”

„E grav că i-a spus doctorul prea direct. Ea a avut în şoc. Nu se face aşa ceva. Trebuie să fii un doctor fără inimă. I-a zis: fată, tu eşti plină de tumori! Ai venit singură aici? I-a spus că ar avea o şansă să se pună pe lista de transplant. S-a luat hotărârea să plece în Austria pentru un tratament scump. austriecii i-au dat şanse de scăpare. A avut un efect. Înainte de Paşte a venit din Austria, a avut o perioadă mai proastă”, a mai spus unchiul Denisei Manelista.

„Familia nu a fost unită în luarea unei decizii. După perioada asta era bine. Am plâns de fericire. Glumea, râdea. Era schimbată. Erau şanse de 100%. Analizele spuneau asta. E vorba de un tratament homeopat. De aici s-a făcut ruptura. Mama lui Liviu nu acceptă chestia asta cu tratamentul, că îi bagă perfuzii prea multe. Mama ei vedea că e mai bine. Au dus-o la spital şi au oprit tratamentul homeopat”, a încheiat el.

Lenuța Dovleac, mătușa Denisei Manelista a vorbit și ea despre drama acesteia.

Diagnosticul artistei a fost hepatocarcinom. De Denisa se pare că s-ar fi ocupat și medicul Irinel Popescu. Primele 2 săptămâni după diagnostic a stat două săptămâni închisă în casa vărului ei, ca să nu știe nimeni.

„Rog pe toată lumea să se roage pentru ea. Cred în puterea energiei pozitive”, a spus mătușa Denisei Manelista.

Denisa Manelista urmează să plece în Cuba la tratament.