Văru’ Săndel a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa. Prin ce a trecut când mama lui s-a îmbolnăvit de cancer

Văru’ Săndel a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa. Artistul a făcut dezvăluiri despre una dintre cele mai dureroase perioade pe care le-a trăit.

Văru’ Săndel, pe numele său real Alexandru Pop, are o viață de poveste, mai ceva ca în filme. Actorul, care s-a mutat la țară, a fost prezent în platoul emisiunii „Răi da’ buni”, de la Antena Stars, unde și-a deschis sufletul și și-a amintit despre o perioadă critică din viața sa, atunci când mama lui s-a îmbolnăvit de cancer.

„În clasa a XII-a, mama se îmbolnăvise rău. Bănuţii erau din ce în ce mai puţini. Îi trebuiau nişte bani pentru tratament, câtva era subvenţionat, dar vreo 600 lei era o injecţie. Făcuse cancer la sân şi recidivele erau din toate direcţiile. Am dus-o 13 ani e zile după ce au operat-o cu mine la Bucureşti. Luam bursa, am avut şi noroc, am întâlnit şi oameni buni şi îngeraşul era cu mine mereu”, a povestit el.

Văru’ Săndel a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa. „Am întâlnit oameni generoși”



Alexandru Pop a recunoscut că a avut norocul să fie ajutat de oameni buni și generoși în perioadele grele dn viața sa.

„Am întâlnit oameni buni şi mai ales generoşi în drumul meu. Un prieten al unui alt prieten de la Zalău, care avea aici o firmă. Vorbind cei doi între ei zice „Vezi că îţi trimit un artist, a intrat la teatru şi copilul e cu slabe posibilăţi, dar e un fecior fain şi ăsta o să ajungă actor mare”. Mă cheamă, îmi dă telefon şi zice: „Uite, am vorbit cu Nicu. Eu fac aşa. Eu îţi dau bani, câţi bani ai bursa, dublu decât bursa adică. Dacă nu ai bursă, nu îţi dau nimic”. Mergeam cu banii acasă, le lăsam bănuţii acasă. Din anul II am avut chestia asta şi până în anul IV, el m-a mai ţinut un an”, a declarat actorul la „Răi da’ buni”.