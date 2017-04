Un an de la moartea lui Prince. 12 lucruri pe care le-am aflat despre el în cele 12 luni care au trecut

Un an de la moartea lui Prince. În urmă cu un an, pe 21 aprilie, o lume întreagă a plâns plecarea dintre noi a unuia dintre cei mai apreciați artiști din istoria modernă.

Pe parcursul vieții, Prince a fost o personalitate destul de retrasă, nu acorda multe interviuri, nu vorbea despre viața sa privată și își obliga partenerii și colaboratorii să semneze contracte de confidențialitate pentru a se asigura că nici ei nu dezvluie detalii despre ceea ce află când sunt în preajma lui.

Totuși, după moartea sa, fanii au început să primească frânturi de informații despre viața sa, unele amuzante, altele edificatoare, dar cu siguranță toate potrivite statutului său de vizionar și geniu muzical.

Iată 12 lucruri pe care le-am aflat despre Prince în ultimele 12 luni

Era martor al lui Iehova și în ultimii ani nu mai folosea cuvinte vulgare

Prin intermediul unor piese precum „Erotic City” sau ”Sexy Dancer” și-a câștigat reputația unei adevărate mașini de sex, dar în același timp era și un fanatic religios care în 2003 a devenit martor al lui Iehova.

După acel moment a scos orice cuvânt vulgar din piesele sale, iar piesa ”Sexy MF” nu a mai cântat-o niciodată.

De asemenea avea un ”borcan pentru înjurături” și spunea că trebuie să plătești bani dacă folosești blasfemi sau cuvinte vulgare, au povestit la un moment dat unii apropiați ai săi. ”Glumea și nu prea atunci când venea vorba de asta. Te punea să plătești între 3 și 10 dolari pentru fiecare cuvânt dintr-o înjurătură”, a povestit prietenul său, James Lundstrom

La mormântarea sa a fost cântată o piesă necunoscută numită ”Comeback”

Trupul lui Prince a fost incinerat în cadrul unei ceremonii private la care au participat doar prieteni apropiați și familia în cursul zilei de 23 aprilie.

Printre piesele cântate la înmormântarea sa s-a numărat și melodia Comeback, o baladă acustică nu foarte cunoscută, pe care a înregistrat-o în 1996 pentru fiul său Ahmir care s-a născut cu o boală genetică rară și a murit șapte zile mai târziu.

Melodia a apărut doar pe albumul ”The Truth” un fanclub-only album, iar versurile se potriveau perfect pentru acest moment: ”Dacă e să pierzi pe cineva drag ție / Nu spune niciodată cuvintele ‘sunt plecați’/ Se vor întoarce”.

În vidioclipul piesei Purple Rain poartă perucă

Fostul regizor artistic al lui Prince, Steve Parke a publicat recent un album cu fotografii realizate cu starul în perioada în care a locuit la Paisley Park, reședința acestuia.

Acesta povestește că în timp ce urmăreau o serie de filmări cu artistul, în momentul în care au apărut scene din videoclipul Purple Rain, starul a început să râdă spunând ”Uită-te la peruca aceea!”.

Fostul hair stylist a lui Prince a explicat că după ce a terminat de filmat pentru videoclip, acesta și-a tuns părul și l-a vopsit blond, iar mai apoi a trebuit să refilmeze o parte dintre cadrele din clip și în acest context au fost obligați să folosească o perucă.

Era obsedat de perfecțiune

Nu este nicio noutate că Prince era un perfecționist, dar unele dintre poveștile care au fost făcute publice după moartea sa, prezintă un om de-a dreptul obsedat de muncă.

De exemplu Michael B Nelson, care a cântat la trombon în trupa New Power Generation și l-a însoțit pe Prince în turneul Act I din 1993 povește cum îi intimida starul pe ceilalți artiști din jur pentru a obține rezultatele dorite.

”Într-o noapte, în timpul soloului pe care îl avea de cântat pe piesa The Flow, am ratat o notă. A doua zi, Prince a venit la mine și mi-a spus: ‘Ai de gând să cânți bine acel solo în seara asta?‘ I-am spus că o să fac tot ce pot mai bine, iar răspunsul lui a fost ‘Uh, ai făcut ce ai putut mai bine și noaptea trecută‘ după care a plecat.

Seara când a venit momentul să cânt solul Prince s-a apropiat de mine cu ‘pistorul său de aur‘, un microfon pe care îl folosea în acel concert, și l-a îndreptat spre capul meu. În acel moment m-am panicat, iar el a continuat să facă asta timp de o săptămână în fiecare seară, la fiecare spectacol. Nu mai era vorba despre showbiz, era un mesaj clar: ‘Să nu mai greșești niciodată‘ ”, a povestit Nelson într-un interviu pentru revista Rolling Stone.

Ultimele cumpărături ale lui Prince înainte să moară

Cu cine zile înainte să moară în mod tragic, Prince a sărbătorit Ziua Caselor de discuri, mergând pe bicicletă la un magazin local de discuri și a cumpărat șase CD-uri.

Potrivit managerului magazinului, cântărețul a cumpărat ”Stevie Wonder – Talking Book”, ”Chambers Brothers – The Time Has Come”, ”Joni Mitchell – Hejira”, ”Swan Silvertones – Inspirational Gospel Classics”, ”Missing Persons – The Best Of Missing Persons” și ”Santana – Santana IV”.

De acolo a mers la o cafenea din apropiere unde s-a oprit să își cumpere o cafea, îi plăcea mocha fără lapte sau frișcă.

A cumpărat în secret casa din clipul Purple Rain

În vara anului 2015 a cumpărat casa din Minneapolis în care s-au filmatele scenele din copilăria sa în clipul Purple Rain.

Proprietatea, o vilă construită în 1913, a fost scoasă la vânzare pentru prețul de 110.000 de dolari, dar se pare că Prince a plătit pentru ea 117.000.

Administratorii averii artistului au scos proprietatea la vânzare după moartea sa, invocând costuri prea mari cu reparațiile și mentenanța.

I-a depășit pe Adele și Drake anul trecut

În anul trecut, Prince a fost cel mai bine vândut artist în Statele Unite, din punct de vedere al numărului de albume. Peste 2,2 milioane de albume de-ale sale au fost vândute în lunile care au urmat morții sale.

Această cifră uriașă a fost înregistrată în principal pentru că muzica sa nu este disponibilă pe platformele majore de streaming.

El a fost singurul artist care a vândut peste un milion de albume, digitale și fizice în 2016 și 5,4 milioane de melodii digitale, surclasându-i în acest fel pe Adele și Drake.

Când piesele sale au devenit disponibile pe Spotify, Apple, Amazon și Google Play în luna februarie a acestui an, au fost ascultate de 17 milioane de ori într-o singură săptămână, doar piesa Purple Rain depășind un milion de ascultări.

Călătorea sub numele de Peter Bravestrong

Prince folosea mai multe pseudonime ca și compozitor, Alexander Nevermind, Joey Coco și Jamie Starr sunt câteva dintre ele.

Anchetatorii care s-au ocupat de decesul său au descoperit că starul folosea pseudonime și atunci când călătorea, dorind în acest fel să-și păstreze anonimitatea.

Astfel că folosea numele de Peter Bravestrong atunci când călătorea. Acest nume apărea și pe bagajele pe care le-a avut cu el atunci când a mers la Atlanta la ultimul său concert. Valiza aceasta a fost găsită la Paisley Park după moartea sa, iar în ea se găseau mai multe sticle cu medicamente emise pe numele Kirk Johnson, un prieten apropiat al artistului, și versuri scrise de mână pentru piesa ”U Got the Look”

Anchetatorii încă investighează contextul morții artistului și cum a obținut medicamentele care l-au ocis.

Gătea foarte multe ouă

Atunci când foști colegi de trupa sau colaboratori au început să depene amintiri despre Prince, majoritatea aveau ceva în comun: ouăle.

”Prince gătea omletă. Punea puțin curry și brânză ceddar peste ouă, erau chiar foarte bune”, a povestit cântăreața Jill Jones pentru revita GQ.

Tot despre ouă a vorbit și Cat Glover care a cântat alături de el în turneele Sign O The Times și Lovesexy. ”Prince nu mânca niciodată. De obicei mirosea mâncarea, la propriu, dar nu l-am văzut niciodată să mănânce. Mi-a făcut mie mâncare, clătite și ouă, dar nu era tipul de persoană care să mănânce mult”, a povestit Cat Glover.

”Da, mi-a făcut omletă. Micul dejun era punctul lui forte. Îi plăcea să folosească foarte multe condimente, iar ouăle făcute de el erau delicioare”, a spus și dansatoarea Misty Copeland.

A distrus o moară de vânt

O altă proprietate scoasă la vânzare de administratorii averii sale a fost un imobil uriaș de 160 de acri din apropiere de Lake Ann în Chanhassen, care a fost evaluată la 14 milioane de dolari.

Proprietatea conținea o vilă cu trei etaje care avea și un studio unde au fost înregistrate multe dintre piesele de pe albumele Sign O’ the Times și The Black Album.

Proprietate lui Prince avea pe lângă vilă și o moară de vânt pe care acesta a folosit-o pentru a-și măcina făină organică.

Din păcate atât vila cât și moara de vânt au fost demolate în anii 90, iar acum, imaginile din satelit arată un teren gol pe care nu mai există decât un teren de tenis.

Vom aculta piese noi pentru tot restul vieții noastre

La scurt timp după decesul artistului a fost deschis ”seiful” legendar care conținea arhiva sa personală, înregistrările sale și piese nelansate.

Potrivit fostei sale inginere de sunet, Susan Rodgers, cea care a început arhivarea înregistrărilor artistului, acesta era aproape plin încă din anii 80. „Obișnuiam să înregistrăm două piese pe zi și apoi el pur și simplu le punea deoparte. Este atât de multă muzică făcută de Prince încât nu cred că va putea fi lansată pe parcursul vieții noastre”, a povestit și inginerul David Z, unul dintre prieteneii apropiați ai cântărețului.

Există multe speculații privind ce se va întâmpla cu materialul înregistrat de Prince, dar deocamdată urmează să înceapă procesul de catalogare și sortare a acestuia.

Nu a repetat niciodată unul dintre cele mai celebre momente din cariera sa

Unul dintre cele mai celebre momente din cariera lui Prince a fost în 2004 la gala de introducere a sa în Rock and Roll Hall of Fame. Pe scenă alături de Tom Petty, Steve Winwood și George Harrison’s son, Dhani a reușit un moment incredibil când a făcut un solo de chitară pe piesa When My guitar Gently Weeps.

Abia după moartea sa s-a aflat că perfecționistul Prince nu a repetat acel moment înainte și că a luat prin surprindere nu doar audiența, dar și pe cei care erau cu el pe scenă.

”În clip se vede că mă uit la el și îl încurajez din priviri. Îmi amintesc că la un moment dat m-am uitat la el și i-am transmis clar ”Chestia asta va fi grozavă”, iar el pur și simplu a încins scena. Puteai să simți electricitatea în jur”, a povestit Tom Petty pentru New York Times.

Cântăreţul american Prince, decedat pe 21 apilie 2016 la 57 de ani în apropiere de Minneapolis, a fost găsit în stare de inconştienţă într-un lift al studiourilor de înregistrare situate în reşedinţa sa. Rezultatele autopsiei, publicate în iunie, au dezvăluit faptul că Prince a murit în urma unei supradoze accidentale cu fentanil. La momentul decesului, artistul nu avea în reşedinţa sa o reţetă pentru medicamente controlate.