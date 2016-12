Actorul Don Calfa a murit la 76 de ani

Actorul Don Calfa, cunoscut pentru rolul din “The Return of the Livind Dead”, a murit la vârsta de 76 de ani. Decesul său a survenit doar cu două zile înainte ca acesta să împlinească 77 de ani, relatează variety.com. Anunțul morții lui Don Calfa a fost făcut pe pagina acestuia de Facebook.

Don Calfa s-a născut în Brooklyn, New York, și a început o carieră în actorie când era în liceu. Înainte să joace în filme, Don Calfa a avut mai multe roluri în producții de pe Broadway, printre care și “Mating Dance”, în 1965.

Calfa a devenit însă cunoscut pentru rolul său din filmul “The Return of the Living Dead”, peliculă din 1985. În 1989, Calfa a jucat rolul lui Paulie the Hitmen în comedia neagră “Weekend at Bernie’s”. Totodată, el a mai avut roluri în producții precum “Treasure of the Moon Goddess”, în 1987, și “Chopper Chicks in Zombietown”, în 1989, unde a jucat alături de Billy Bon Thornton.

De-a lungul carierei sale, Don Calfa a colaborat cu actori și regizori celebri, precum Martin Scorsese, Steven Spielberg și Warren Beatty.

Foto: Orion Pictures/Northfoto