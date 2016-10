Actorul Larkin Malloy a murit. Doliu în cinematografia americană

Actorul amerian Larkin Malloy a murit la vârsta de 62 de ani, după ce a suferit complicații în urma unui atac de cord.

Malloy a suferit atacul de cord pe 24 septembrie, chiar de ziua lui, însă problemele cardiace s-au complicat. După câteva zile Larkin Malloy a murit.

Actor, profesor de actorie și voce pentru diverse filme de animație, Larkin Malloy a devenit celebru în rolurie din serialele “Edge of Night,” “All My Children” și “Guiding Light”, în care ajucat în anii ’80 – ’90. Malloy și-a început, cariera în 1974, la New York. Au urmat roluri în teatre din Washington, Chicago și Minneapolis, după care, în 1980 a întrat în lumea televiziunii, acceptând roluri în seriale. Primul său rol a fost cel a lui Whitney Sky din serialul „Edge of Night” de pe ABC, un rol care i-a adus o nominalizare la Emmy ca „Cel mai bun actor”.

Larkin Malloy a devenit cunoscut pentru rolul său din „All My Children”, unde a intrat în pielea personajului Travis Montgomery timp de 11 ani, din 1987 şi până în 1998.

Doi ani mai târziu, Larkin a revenit la prima sa dragoste, teatrul.

Actorul Walt Willey, care a jucat rolul fratelui personajului său în serialul ”All My Children”, a făcut anunțu trist, pe o rețea de socializare. ”Tocmai am aflat că Larkin Malloym care a jucat rolul fratelui meu ”Travis” în serialul All My Children, a murit în urma unor complicații suferite în urma atacului de cord. Larkin Malloy m-a primti ca pe un frate când am intrat în distribuția serialului, în 1987. Am lucrat împreună, am avut apariții împreună, am petrecut împreună, am mers în vacanțe împreună. Am petrecut mult timp împreună, atât pe scenă, cât și în afara ei și era cu adevărat frați. Tommy, îți vom duce dorul. La mulți ani, frate”, a scris Walt Willey.