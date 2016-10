Actorul Pierre Etaix a murit. Doliu în lumea filmului francez

Actorul Pierre Etaix a murit. Actorul şi regizorul francez Pierre Étaix, care a câştigat un premiu Oscar în 1962 pentru scurtmetrajul „Happy Anniversary”, care a colaborat cu regizorul Jacques Tati şi a lucrat la filmele lui Robert Bresson sau Jerry Lewis, a murit vineri, la vârsta de 87 de ani, potrivit BBC.

Pierre Étaix fusese internat într-un spital din Paris cu o infecţie intestinală vineri dimineaţă, a anunțat soţia actorului.

Actorul Pierre Etaix a murit. Étaix este cunoscut pentru filme precum „Yoyo” şi „Happy Anniversary” care i-a adus un premiu Oscar în 1962. Influenţat de epxerienţele sale de acrobat de circ şi clovn, Pierre Etaix face parte din tradiţia filmului mut cu rădăcini care merg până la Buster Keaton şi Charlie Chaplin.

Actorul Pierre Etaix a murit. Pierre Étaix este cunoscut pentru scurtmetrajele şi lungmetrajele sale din anii 1960, implicate într-o serie de dispute asupra drepturilor de autor pe o perioadă de 20 de ani până la restaurarea şi relansarea lor de către Janus Films în 2012. Printre aceste filme sunt incluse “Le Grand Amour,” “As Long as You’ve Got Your Health,” “Land of Milk and Honey,” “Rupture,” “The Suitor,” şi “Yoyo.”



Pierre Étaix s-a născut pe 23 noiembrie, 1928, în Roanne, regiunea Loire. Tatăl său, Pierre, era comerciant, iar mama sa, Berthe Tacher era casnică. De mic copil s-a îndrăgostit de lumea circului, şi de filmele marilor clovni muţi de la Holywood.

Étaix şi-a început cariera ca designer înainte de a se întâlni cu regizorul Jacques Tati în 1954 când a început să lucreze ca născocitor de trucuri şi asistent de regie la filmul “Mon Oncle.” Perioada sa de ucenicie cu Tati a dus la colaborarea lui cu scriitorul Jean-Claude Carrière, cu care a scris scurtmetrajul “Happy Anniversary,” care a câştigat Premiul Oscar pentru cel mai bun scurt metraj în 1962. Étaix şi Carrière au colaborat la majoritatea filmelor regizate de Étaix.

În afara proiectelor sale, Étaix a lucrat şi cu regizori recunoscuţi precum Robert Bresson la filmul “Pickpocket”, Nagisa Oshima la “Max, Mon Amour,” şi Jerry Lewis, care l-a distribuit în filmul său încă nelansat “The Day the Clown Cried”, din 1972.