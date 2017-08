Adele nu a uitat de victimele incendiului de la Grenfell Tower și, după o acțiune caritabilă de strângere de foncuri, i-a luat pe copiii familiilor afectate de tragedia și i-a dus la o vizionare privată a animației Despicable Me 3, scrie Daily Mail.

Adele a demonstrat din nou că este un superstar cu o inimă mare, ea i-a dus pe copiii care au supraviețuit focului devastator la Whiteley’s Cinema din Londra, unde le-a oferit o vizionare privată a filmului Despicable Me 3.

Familiile și copiii au fost impresionați de generozitatea artistei care a efectuat mai multe evenimente de strângere de fonduri. „Adele vede munca pentru comunitate ca o prioritate cu normă întreagă acum că și-a anulat orice turneu pentru o perioadă nedeterminată. Ca un londonez autentic, ea nu a făcut nici un secret din faptul că a fost profund afectată de tragedia de la Grenfell Tower”.

the amazing @Adele taking our grand kids to the cinema. So much love & effort for the #Grenfell kids – thank you ???? xxx pic.twitter.com/sSctrrKKxG

— Greg Weir (@macslag) August 4, 2017