Alyssa Milano critică portretul Melaniei Trump: ”Ai fi putut hrăni mulți săraci cu inelele tale”

Actrița Alyssa Milano este recunoscută pentru criticile aduse familiei Trump de când aceștia au ajuns la Casa Albă. Publicarea portretului oficial al Primei Doamne nu putea rămâne fără a fi criticat de starul hollywoodian.

Alyssa Milano a scris pe pagina sa de Twitter că Melania Trump este frumoasă în poză, dar ar putea hrăni mulți săraci ai țării cu banii de pe inelele pe care le poartă.

You look beautiful but you could feed many of the impoverished in our country with your rings. https://t.co/qsvmVuzowr

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) April 4, 2017