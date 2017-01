Amy Adams a primit o stea pe Walk of Fame . Actrița a ratat în acest an Globul de Aur pentru cea mai bună actriță dar meritele sale au fost recunoscut miercuri prin primirea unei stele pe Walk of Fame de la Hollywood, relatează Reuters.

Amy Adams a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița, în vârstă de 42 de ani, a primit această recunoaștere pentru ultimul său rol din filmul sci-fi al Paramount Pictures, „Arrival”, care i-a adus mai multe nominalizări în timpul sezonului de premii de la Hollywood. Actrița a jucat și în filmul lui Tom Ford „Nocturnal Animals”, care i-a adus elogii din partea criticii, potrivit agerpres.

Amy Adams a primit o stea pe Walk of Fame, iar soțul și fiica i-au fost alături

Amy Adams, care a fost însoțită la ceremonie de soțul și fiica sa, dar și de partenerul din „Arrival” Jeremy Renner, și-a reamintit de anii săi de început de la Hollywood și de drumul parcurs până în prezent. „Când am venit prima dată la sectorul Disney—cred că era 21 ianuarie 1999, nu că îmi aduc aminte totul — a fost prima mea probă pe care am dat-o vreodată la Hollywood și niciodată nu mi-am imaginat că voi ajunge în acest moment și voi primi această distincție”, a spus actrița.