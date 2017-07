Angelina Jolie, criticată pentru felul în care a ales copilul din noul ei film

Actrița Angelina Jolie, criticată dur în mediul online după ce a povestit într-un interviu cât de dificil a fost să aleagă copiii care joacă în cel mai nou film al ei, ”First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers”, scrie WSTale.

Mai mulți internauți au criticat-o pe actriță după ce aceasta a povestit pentru Vanity Fair cum au realizat castingul pentru copilul care urma să joace rolul principal în filmul realizat de Netflix.

Jolie povestește că au analizat un număr uriaș de copii până i-au ales pe cei care joacă în film, iar modul de triere a fost considerat de mulți ca fiind ”crud”: Au creat un joc, destul de deranjant prin realismul său. Au pus bani pe masă și i-au cerut copilului să se gândească la ce ar face cu acei bani, apoi să-i înșface și să fugă cu ei. Regizorul pretindea că îl prinde pe copil, iar acesta trebuia să inventeze o minciună pentru a scăpa.

Actrița a povstit că Srey Moch, fată a ales în cele din urmă pentru rol, a fost singura care s-a uitat la bani foarte foarte mult timp înainte să-i ia. Iar când a fost obligată să-i dea înapoi s-a arătat copleșită de emoție. Când a fost întrebată mai târziu pentru ce voia banii, ea a povestit că bunicul ei a murit și că nu aveau bani pentru o înmormântare frumoasă”.

Chiar dacă această metodă a fost menită să stabilească o conexiune reală cu durerea, internauții spun că ”Jolie este nebună să joace un astfel de joc psihologic cu copiii săraci”. Alți internauți scriu că Angelina Jolie, care este cetățean cabodgian, a colaborat cu armata, acuzată în repretate rânduri de încălcarea drepturilor omului, pentru realizarea castingului.

Filmul Angelinei Jolie este o adaptare a volumului de memorii omonim semnat de Loung Ung, prieten apropiat al actriței, şi descrie o poveste de război – genocidul Kmerilor Roşii, relatată din perspectiva unui copil. Ea povestește despre masacrul din Cambodgia dintre 1975-1979, în urma căruia au murit mai mult de două milioane de oameni, inclusiv părinții lui Ung și două dintre surorile sale.