Angelina Jolie îi cere lui Brad Pitt o sumă fabuloasă pentru întreținerea și creșterea copiilor

Lupta dintre Brad Pitt și Angelina Jolie privind custodia copiilor pare să devină din ce în ce mai tensionată, iar actrița șochează cu cererile și pretențiile ei exagerate.

Angelina Jolie se pare că nu-l iartă deloc pe soțul ei, Brad Pitt, de care a anunțat că divorțează, în luna septembrie. Pe lângă faptul că vrea custodia unică a celor șase copii ai lor, trei biologici și trei adoptați, ea a transmis prin echipa sa juridică că vrea ca actorul, cu care a avut o relație de 12 ani, să-i plătească lunar o pensie alimentară de 100.000 de dolari. Jolie consideră că suma aceasta o să acopere toate cheltuielile pentru întreținerea celor șase copii, potrivit revistei „In Touch”.

„Această suma va fi plătită pentru toți copiii și va acoperi toate cheltuielile pentru fiecare dintre ei”, a declarat un apropiat. În plus, ea a cerut ca 250.000 de dolari să fie puși deoparte, într-un cont, în fiecare an de către Brad, și va fi limitat la 5 milioane de dolari.

Actorul, care vrea custodia comună a copiilor, Maddox, 15 ani, Pax, 13 ani, Zahara, 12 ani, Shiloh, 10 ani și gemenii Vivienne și Knox(8 ani), spune că nu are nici o problemă să aibă grijă de copii, însă vrea să participe la educația lor și preferă, potrivit revistei menționate, ca banii să stea într-un cont unde Angelina să nu aibă acces sau control asupra lor.

Angelina Jolie, relaxată și fericită în vacanță în Colorado cu copiii. Brad Pitt, în lacrimi

Actrița vrea ca divorțul să fie finalizat în 90 de zile

“Angie vrea ca divorțul să fie finalizată în următoarele 90 de zile, inclusiv custodia copiilor și împărțirea bunurilor, însă având în vedere cererile ei, el imposibil ca acest lucru să se întâmple. Are pretenții financiare ridicole”, a mai declarat sursa pentru ”In Touch”.

Cererile Angelinei sunt de neînțeles, întrucât ea nu duce deloc lipsă de bani. Actrița are o avere de 160 de milioane de dolari, însă se pare că vrea să profite de pe urma lui Brad care are mai mulți bani decât ea. Actorul are o avere de 240 de milioane de dolari.

Angelina Jolie a depus, în luna septembrie, actele oficiale prin care a cerut divorțul de Brad Pitt, după o presupusă dispută violentă între actor și fiul cel mare al cuplului, Maddox, la bordul unui avion privat. De atunci, Brad Pitt a fost acuzat și, ulterior, exonerat, de acuzația de abuzuri comise asupra minorilor.

Angelina Jolie și Brad Pitt au început o relație în 2004, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare. Cei doi s-au căsătorit în 2014.

