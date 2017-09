Angelina Jolie și-a etalat zilele trecute, când a participat la premiera filmului său First They Killed My Father, un tatuaj uriaș pe care și l-a făcut pe spate anul trecut și care pară să fi fost un semn al ”conexiunii” pe care o avea cu Brad Pitt și copiii lor, scrie the Sun.

Actrița de 42 de ani a ales unul dintre cele mai importante momente din cariera sa să-și etaleze tatuajul. Pentru premiera filmului care reprezintă debutul ei regizoral, First They Killed My Father, Jolie a ales să poarte o rochie fără mâneci și cu spatele gol, iar fotografii au putut să surprindă tatuajul pe care până acum l-a ținut ascuns.

Acesta a fost făcut în Thailanda de un fost călugr budist, Ajarn Nuu Kanpai. Tatuajele Sak Yant au fost realizate folosind o serie de tije de oțel montate pe un ac de oțel, un procedeu extrem de dureros dar care permite realizarea unor tatuaje mult mai detaliate decât cele obișnuite.

Tatuajul a fost realizat chiar înainte de despărțirea de Brad Pitt și se pare că este o declarație a legăturii care există între ei și copiii lor.

La premieră Angelina Jolie a fost însoțită de copiii ei Maddox, Pax, Shiloh, Vivienne, Knox și Zahara, fiecare îmbrăcat foarte elegant, și de tatăl ei, actorul Jon Voight.

