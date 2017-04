Barbie din Ucraina spune că Sarah Jessica Parker are ”față de cal”

Valeria Lukyanova, cunoscută ca Barbie din Ucraina a spus că Sarah Jessica Parker are ”față de cal” și că ar trebui, la fel ca toți cei care sunt ”urâți”, să facă ceva pentru a fi mai frumoși.

Tânăra ucraineancă de 31 de ani, care își spune ”Barbie de Ucraina”, susține într-o postare pe rețelele de socializare că oamenii care sunt ”urâți” sunt oribili și în interior nu doar la exterior și că ar trebui să depună mai mult efort pentru a arăta bine.

Barbie spune că cei care nu au fost înzestrați cu frumuseze de către natură ar trebui să folosească cât mai mult make-up pentru a arăta bine atunci când ies din casă. Drept exemplu ea o dă pe actrița din ”Sex in the City”. ”Să o luăm de exemplu pe Sarah Jessica Parker. Să fim serioși are o față de cal, dar arată bine”, spune Lukyanova într-un video postat online.

Spre deosebire de cei care fac eforturi să arate bine, ucraineanca spune că sunt alții care nu fac decât să se plângă fără a face nimic în acest sens. ”Unele fete pur și simplu cred că nimic nu le poate ajuta așa că stau pe canapea și mănâncă dulciuri”, a mai spus Barbie de Ucraina.