Bobby Vee a murit. Cântărețul suferea de Alzheimer

Doliu în lumea artistică din SUA. Cântărețul Bobby Vee a murit la vârsta de 73 de ani.

Bobby Vee, un adevărat sex-simbol al anilor 60, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, după ce mai bine de cinci ani s-a luptat cu ”boala bătrâneții”, Alzheimer.

Fiul său, Jeff Velline, a fost cel care a făcut anunțul, acesta dezvăluind că tatăl său a ajuns la ”capătul unui lung și dificil drum” şi că a murit liniştit înconjurat de familie, într-un centru din Rogers, Minnesota.

Printre hiturile lansate se numără „Take Good Care of My Baby,” „Run to Him” şi „Rubber Ball”.