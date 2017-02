Cântărețul american Bobby Freeman a murit în urma unui infarct. Melodiile lui au fost cântate și de John Lennon

Cântărețul american Bobby Freeman, celebru pentru hitul lui “Do You Want to Dance”, a murit la vârsta de 76 de ani.

Freeman era doar un adolescent de 17 ani când a scris și a înregistrat înregistrat celebra melodie energică, care după ce o asculți, îți rămâne inevitabil în minte, și l-a transformat într-un star când încă era student în San Francisco Bay Area. De-a lungul anilor, melodia “Do You Want to Dance” s-a bucurat de succes, fiind modificată și cântată și de alți mulți artiști, printre aceștia numărându-se și Neil Young și John Lennon. De asemenea, aceasta a apărut în filmul lui George Lucas, “American Graffiti”.

Născut pe 13 iunie 1940 în San Francisco, Freeman, care era și un dansator remarcabil, a murit pe 23 ianuarie în casa lui din Union City, însă fiul său Robert Freeman Jr. a declarat abia luni că tată lui a murit în urma unui infarct,.

Alte piese celebre de-ale lui Freeman au fost „Betty Lou Got a New Pair of Shoes” sau ”Need Your Love”.