Celine Dion(48 de ani) a avut parte de o iubire cu adevărat ca în filme, alături de soțul ei, Rene Angelil, care a murit în luna ianuarie la 73 de ani, răpus de cancer. Aceasta a mărturisit într-un interviu emoționant că deși se face aproape un an de când soțul ei nu mai e, îi e greu să treacă peste moartea lui pentru că este singurul bărbat din viața ei, singurul pe care l-a iubit și pe care încă îl iubește, și se consideră în continuare măritată cu el. În plus, ea a subliniat că nici măcar nu s-a sărutat vreodată cu un alt bărbat.

„Înainte să plece a fost foarte, foarte greu pentru noi toți. În mod special, pentru mine și copiii mei. Era foarte greu să îl văd pe bărbatul vieții mele cum moare puțin câte puțin în fiecare zi. Și când a plecat, a fost ca o eliberare că bărbatul pe care îl iubesc, singurul bărbat pe care l-am sărutat, singurul pe care l-am iubit, nu mai suferă. Da, niciodată în viața mea nu am sărutat alt bărbat. Așa că bărbatul vieții mele a fost partenerul meu și formam o singură persoană, iar când s-a oprit din suferință, mi-am zis singură: e ok. Merită să nu mai sufere”, i-a spus Celine jurnalistul Mo Rocca de la postul american de televiziune CBS. Întrebată dacă speră să se îndrăgostească din nou, Celine i-a răspuns că nu.

“Îl iubesc, îl iubesc, îl iubesc. Încă îl iubesc și am iubirea copiilor mei. Am iubirea fanilor mei. Iubesc oamenii cu care lucrez, așa că din viața mea nu lipsește iubirea. E un cântec al artistei Sia care spune „mă duc la culcare și îmi imaginez că tu ești acolo cu mine. Și eu mă duc la culcare cu el. Mă duc pe scenă cu el și sunt încă măritată cu el”, a spus interpreta melodiei “My Heart Will Go On”, vizibil emoționată.

Rene Angelil a riscat totul pentru a o lansa pe Celine

Încrezător în talentul cântăreţei, Rene a riscat totul pentru ea şi şi-a ipotecat casa pentru a-i scoate primul album şi pentru a o lua pe artistă şi pe mama ei într-un turneu în Canada, Europa şi Japonia.

În anul 1987, Celine Dion, pe atunci în vârstă de 19 ani şi Rene au ieşit pentru prima dată la o întâlnire (artista a recunoscut, mai târziu, că începuseră o relaţie cu un an înainte). Însă, cei doi şi-au făcut publică iubirea abia după cinci ani, deoarece Rene se temea de reacţia oamenilor, la aflarea acestei veştii că între ei e o diferenţă de vârstă de 26 de ani.

Cea care nu a fost deloc de acord cu această relaţie a fost chiar mama cântăreţei. „Când i-am spus că am sentimente foarte puternice pentru Rene, ar fi făcut orice să-l omoare şi să mă scape de el. Am fost foarte frustrată şi supărată la început, dar ea încerca să mă facă să înţeleg că acest bărbat a mai fost căsătorit de două ori, că are trei copii şi că nu e un om responsabil. Apoi, relaţia a devenit foarte serioasă, iar familia mea a început să îl iubească, aşa că mama nu a avut de ales”, a povestit ea, într-un interviu.

