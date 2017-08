Ultimul episod al sezonului șapte din Game of Thrones a fost difuzat de HBO, iar fanii sunt sfâșiați între evoluția personajelor majore ale serialului și faptul că există voci care spun că următorul episod va fi difuzat abia în 2019, scrie BBC News.

Cel mai de succes serial realizat de HBO și unul dintre cele mai apreciate din istoria televiziunii, mai are doar un sezon înainte de a se termina de tot, iar zvonurile spun că acesta va fi difuzat abia în 2019. Finalul sezonului șapte, a devenit astfel mult mai interesant. Dar ce spun criticii despre episodul difuzat, duminică, în Statele Unite și luni în Europa.

Daniel Fienberg, de la Hollywood Reporter, a declarat că episodul „Dragon and the Wolf” a avut „acțiune, răsturnări de situație și doar puțin incest”, ceea ce este o rețetă standard pentru GoT.

Într-o serie care a fost adesea „nemaipomenită”, a fost o concluzie „satisfăcătoare”, cu povestea dintre Jon Snow, interpretată de Kit Harington și Daenerys Targaryen, interpretată de Emilia Clarke, ajungând la punctul culminant.

„Finala a fost mai bună decât cea mai mare parte a sezonului pentru mine, pentru că, deși nu i-au lipsit dragonii, a oferit și scene bune cu dialoguri între două persoane aflate în aceeași cameră”, a scris Fienberg.

Ed Power, de la Daily Telegraph, s-a declarat un fan al celor 80 de minute ”solide cu trădare, nuditate și mașinării în camere slab luminate”. Dar el a remarcat faptul că revelația despre originea lui Jon Snow a fost „prezentată ca o bucățică interesantă mai degrabă decât pivotul care să ducă la schimbarea situației”.

În această notă – în New York Times, Jeremy Egner a avut niște vești bune și proaste pentru Snow. ”Vestea bună este că, de fapt, nu ești un bastard … Vestea proastă? Salut-o pe mătușa ta”. El spune că finalul „nu a oferit prea mult o surpriză” ci „a bifat în mare parte datele care au fost în mare măsură pe tot parcursul sezonului”.

Sean T Collins, de la Rolling Stone, a spus că există „momente de fericire și de groază direct din cele mai mari vise ale unui fan GoT. „Minciunile, trădările, jocurile de putere și crimele la care am asistat timp de șapte ani și care continuă încă în acest episod și sunt toate o distragere a atenției”.