Versiunea remixată a piesei „Despacito”, interpretată alături de Justin Biebera egalat luni recordul celor mai multe săptămâni pe locul 1 în Bilboard 100, scrie AFP.

Piesa lui Fonsi a egalat performanța melodiei „One Sweet Day” interpretată de Mariah Carey și Boyz II Men, care a dominat topul în perioada 1995 și 1996.

Performanța lui „Despacito” este cu atât mai extraordinară, pe măsură ce cântecele care nu sunt engleze rareori domină piața americană. Ultimul cântec în limba spaniolă care a atins primul loc a fost „Macarena” în 1996.

Versiunea originală a piesei „Despacito” cu rapperul Puerto Rican, Daddy Yankee, dar nu și Bieber, a stabilit recordul pentru cele mai multe vizionări de pe YouTube, fiind vizionată de peste 3,4 miliarde de ori de la postarea sa în ianuarie.

„Despacito” dus la apariția a numeroase parodii în diferite limbi și a fost interzisă în Malaysia, țară majoritat musulmană, care a considerat cântecul prea sexual.

Se pare, însă, că sunt puține slabe ca „Despacito” să rămână pe primul loc încă o săptămână, pentur a depăși recordul de 16 săptămâni deoarece Taylor Swift a lansat vineri „Look What You Made Me Do”, prima piesa de pe următorul ei album.

Piesa a fost difuzată de mai mult de opt milioane de ori în prima zi pe Spotify.