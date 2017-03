Eric Clapton, în scaun cu rotile de ziua lui. Starea sa de sănătate s-a înrăutățit

Eric Clapton, împlinește astăzi 72 de ani, dar își petrece aniversarea într-un scaun cu rotile după ce starea de sănătate i s-a înrăutățit și medicii l-au sfătuit să își anuleze conertele din această perioadă.

Chitaristul a fost fotografiat, în aeroportul din Los Angeles, în scaun cu rotile. Clapton, foarte slăbit, era însoțit de membrii staff-ului său și de cele trei fiice Julie Rose (15 ani), Ella May (14 ani) și Sophie Belle (12 ani).

[Right Wing Daily] Frail Eric Clapton pushed through LAX in wheelchair… (Third column, 11th story, link) — https://t.co/AlTa2AA631 pic.twitter.com/xZk2kLaDFQ

— Noah James Bangs (@NoahJamesBangs) March 31, 2017