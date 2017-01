Rodrigo Alves, brazilianul aflat la un pas de Cartea Recordurilor datorită numărului uriaș de intervenții estetice prin care a trecut – aproape 50 –, nu a putut sta departe de masa de operații nici în cele câteva zile petrecute în România. Ieri, a fost supus unei noi intervenții.

România a intrat pe harta operațiilor estetice care l-au trimis pe așa-numitul ”păpușa Ken”direct pe primele pagini ale ziarelor din Europa. Ieri, Rodrigo Alves a trecut prin cea de-a 48-a, într-un cabinet din București. Potrivit surselor noastre, acesta a suferit un nou lifting chirurgical la nivelul feței, după o perioadă în care a încercat să stea departe de cuțit.

”În ultima perioadă am spus că vreau să iau o pauză de la operații. Am vrut să văd ce se întâmplă cu corpul meu. Am început să mă îngraș, fața mea a devenit flască. Înainte, nici macar nu puteam să îmi prind pielea obrazului, acum pot. Nu pot accepta procesul îmbătrânirii”, a explicat el recent, într-o emisiune TV.

Și-a ajustat tot corpul

Rodrigo, care a ajuns să aibă un aspect de… plastic, nu ascunde faptul că este dependent de operațiile estetice și nici nu se teme de efectele multiplelor anestezii pe care le face. Nu există pare a corpului său care să fi scăpat neajustată pentru că, spune el, natural era un bărbat urât. Doar nasul și l-a operat de șapte ori, și-a tăiat sânii, și-a umflat fundul, și-a modelat picioarele, iar lista operațiilor e încă lungă.