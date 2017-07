Gangnam Style al lui Psy nu mai este cel mai vizionat videoclip de pe YouTube. După cinci ani megahitul sud-coreean a fost detronat din poziția de cel mai vizionat clipul de melodia See You Again a lui Wiz Khalifa.

Videoclipul sud-coreeanului Psy a fost atât de popular încât a depășit numărul maxim de vizualizări (2,147,483,647) al YouTube și a obligat compania să-și rescrie codul de programare. Dar piesa a fost acum depășită de un alt videoclip – Wiz Khalifa si Charlie Puth – See You Again.

Clipul a ajuns la 2.895.373.709 de vizualizări, depășind numărul curent al lui Psy de 2.894.426.475 de vizualizări, scrie BBC News. După ce știrea privind noul record a fost publicată, clipul a înregistrat o nouă creștere, în doar 8 ore adunând încă aproape 2 milioane de vizualizări. La ora publicării acestei știri avea 2.897.227.322.

„M-am alăturat YouTube în 2007 în speranța de a face un videoclip care să ajungă la 10.000 de vizionări”, a scris Charlie Puth pe Twitter. „Am auzit despre „See You Again”… Wow”.

For the record, I joined @YouTube in 2007 hoping to make a video that would reach 10,000 views. Just heard about See You Again…wow. — Charlie Puth (@charlieputh) July 11, 2017

Cântecul a fost scris pentru filmul de acțiune Furious 7, ca un tribut adus actorului Paul Walker, care a murit într-un accident de mașină înainte de finalizarea filmului.

Prezența în top a acestei melodii nu este o surpriză, piesa fiind cel mai bine vandut cântec la nivel mondial în 2015, și a primit cele mai multe nominalizări la premiile Grammy și Oscar.

Video-ul muzical prezintă scena finală a filmului Furious 7, în care cei doi personaje principale Dominic Toretto (Vin Diesel) și Brian O’Conner (Cody Walker, care îl înlocuiește pe fratele său Paul), se alătură unul celuilalt și conduc mașinile.

Videoclipul a atins 1 miliard de vizualizări în șase luni de la lansare și 2 miliarde în luna septembrie a anului trecut.

Domnia sa ca cel mai vizionat clip YouTube poate fi de scurtă durată, întrucât Luis Fonsi, cu melodia Despacito, a fost adunat 2,5 miliarde de vizualizări în doar șase luni și nu dă semne de încetinire.

47 dintre cele mai bune 50 de clipuri de pe YouTube sunt videoclipuri muzicale, dovedind importanța site-ului de streaming pentru industria muzicală.