Globurile de Aur 2017. Cine va câștiga râvnitele trofee? Predicții

Marile publicații din întreaga lume „se bat” în predicții pentru premiile Globurile de Aur 2017, care vor deschide sezonul premiilor din cinematografie. Astfel, jurnaliștii de la The Washington Post au ales filmele și actorii care, susțin ei, au mai multe șanse să plece acasă cu unul dintre râvnitele trofee. Potrivit acestora, „La la Land” va fi marele câștigător.

Cel mai bun film (dramă)

La categoria cel mai bun film-dramă, publicația susține că trofeul va fi adjudecat de “Manchester By the Sea”, însă premiul l-ar merita „Moonlight”. Majoritatea peliculelor din această categorie sunt despre oameni triști, aflați în conflict, însă regizorul Kenneth Lonergan a reușit să se facă remarcat în „ Manchester By The Sea”, prin modul în care prezintă niște situații emoționante cu un umor dezarmant, el reușind să exceleze cu filmul lui despre un om, răvășit de tragedie, care se întoarce acasă după moartea fratelui său. Lee Chandler e obligat să revină acasă pentru a-l lua în grijă pe nepotul lui după ce Joe, fratele lui, moare. De-a lungul poveștii, lui Lee îi revin în minte motivele care l-au făcut să plece din Manchester și să se distanțeze de trecut.

Cel mai bun film (comedie/musical)

The Washington Post este de părere că la categoria cel mai bun film – comedie/ musical va câștiga „La la Land” și acesta chiar merită să câștige. Pelicula aduce atmosfera perioadei de aur a Hollywoodului în Los Angeles-ul secolului XXI. Musicalul îi are în rolurile principale pe Emma Stone, care o interpretează pe Mia, o tânără chelneriță cu aspirații la o carieră în lumea filmului, şi Ryan Gosling, în rolul lui Sebastian, un muzician îndrăgostit de jazz-ul clasic, care eșuează în a-și câştiga traiul din cauza nostalgiei sale pentru trecut. La această categorie, mai multe site-uri de specialitate sunt de părere că „La la land” va fi marele câștigător, nu doar The Washington Post.

Cea mai bună actriță (dramă)

Experții de la Washington Post nu au îndoieli nici în ceea ce o privește pe Natalie Portman, pe care o dau câștigătoare la categoria cea mai bună actriță, în rol principal, într-un film-dramă, pentru rolul excepțional din „Jackie”, unde o intepretează pe Jacqueline Kennedy, în timp ce pregătește înmormântarea soțului ei, care a fost asasinat.

Cel mai bun actor (dramă)

La cel mai bun actor în rol principal, într-un film dramă, publicația susține că va câștiga Casey Affleck pentru rolul din “Manchester by the Sea”, însă aceasta precizează că premiul ar trebui să-i revină lui Denzel Washington pentru interpretarea remarcabilă din “Fences”, precizând că acesta din urmă spune în primele două minute din peliculă mai multe cuvinte decât spune Affleck în tot filmul „Manchester by the Sea”. În timp ce „Manchester” este liniștit și temperat, „Fences” este zgomotos și teatral, scriu jurnaliștii.

Cea mai bună actriță (comedie/ musical)

Cea mai bună actriță într-un film-comedie sau musical, The Washington Post o desemnează pe Emma Stone, fiind de părere că ea va câștiga și ea chiar merită să plece acasă cu un trofeu, pentru prestația ei din filmul „La la Land”.

Cel mai bun actor(comedie/musical)

La cel mai bun actor într-un film-comedie sau musical susțin că va câștiga Ryan Gosling pentru rolul din “La La Land”, unde este de-a dreptul fermecător. Însă, jurnaliștii sunt de părere că premiul l-ar merita mai mult Colin Farrell pentru prestația din “The Lobster”, considerat unul dintre cele mai bizare filme ale anului.

Cel mai bun regizor

„The Washington Post” susține că cel mai bun regizor va fi desemnat Damien Chazelle(“La La Land”), însă trofeul ar trebui să ajungă la Barry Jenkins ( “Moonlight”). „La la Land” ți se va strecura în urechi și te va face să-i cânți melodiile zile întregi după ce-l vezi, însă „Moonlight” îți va ajunge la inimă, filmul fiind spectaculos cu totul, începând cu povestea până la muzică.

Lista completă cu nominalizările la Globurile de Aur 2017 AICI.