Hainele lui Barron Trump, subiect de dezbatere pe rețelele de socializare

Hainele lui Barron Trump, fiul cel mic al președintelui Statelor Unite, au devenit un subiect de dezbatere pe rețelele de socializare după ce un site conservator a criticat faptul că acesta se îmbracă prea casual, scrie BBC News.

Barron Trump, în vârstî de 11, a fost acuzat de către un reporter de la Daily Caller că ”nu se îmbracă ca și când ar fi la Casa Albă”. Articolul prezintă fotografii ale băiatului purtând tricouri cu mesaje, și pantaloni kaki și tricou după un zbor spre Washington.

În apărarea băiatului sărit, însă, fiica fostului reăedinte Bill Clinton, Chelsea Clinton, care susține că atâta timp cât este doar un copil, Barron ar trebui să poată să se îmbrace ca atare. ”Este timpul ca media și toată lumea să-l lase pe Barron Trump în pace și să-i dea voie să aibă copilăria pe care o merită”, a scris fiica contracndidatei lui Trump la alegerile din 2016.

Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids.

— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) January 22, 2017