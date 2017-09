Hugh Hefner și Playboy. Cum a apărut celebrul iepuraș

Hugh Hefner a murit, la 91 de ani în vila sa din California din cauze naturale. Celebrul fondator al revistei Playboy a reușit să-și transforme publicația într-un gigant mondial, iar specialiștii spun că acest lucru s-a dovedit în mare parte și campaniilor de marketing inovatoare și clebrului logo pe care l-a creat – iepurașul cu papion.

Istoria siglei Playboy

Logo-ul Playboy este unul dintre cele mai cunoscute logo-uri din lume, recunoscut pretutindeni ca simbol al prestigiului și al sexualității. Și totuși, cum a ajuns cea mai celebră revistă pentru bărbați din lume să aibă ca logo un iepure cu papion? Se pare că povestea din spatele logoului este la fel de fascinantă ca și viața lui Hefner.

În 1951, Hugh Hefner a lucrat ca copywriter pentru Esquire, un loc de muncă la care a renunțat pentru că i s-a refuzat o creștere a salsriului cu 5 dolari. Curând după aceea, a început să lucreze la revista care l-a făcut celebru. Prima ediție a Playboy a fost publicată în decembrie 1953 și a prezentat pe copertă o imagine nud a celebrei, deja, Marylin Monroe. Revista a fost un succes aproape instantaneu, prima ediție fiind vândută în aproape 54.000 de exemplare în doar câteva săptămâni.

Doar câteva luni mai târziu, romanul care a atins faima internațională, Fahrenheit 451, a fost serializat în edițiile din martie, aprilie și mai 1954. Această tendință de a avea nume și lucrări de mare anvergură precum Marylin Monroe și Fahrenheit 451 este una pe care Playboy o va continua din acel moment. Femeile care au apărut în continuare pe coperta revistei au fost actrițe celebre precum Farrah Fawcett și Margot Kidder, vedete sportive precum Amy Acuff și Amanda Beard și cântărețe precum Samantha Fox și Debbie Gibson. Totuși, revista a continuat, de asemenea, să publice interviuri de înaltă calitate, romane serializate și benzi desenate originale.

Un rol important în succesul revistei Playboy l-a avut și logoul care a devenit în timp unul dintre cele mai celebre sigle din lume. Curat, simplu și, totuși, în întregime unic, logoul Playboy, a jucat un rol în succesul internațional al revistei.

O mascotă iconică și durabilă, o siluetă stilizată a unui iepure purtând un paion, creată de artistul artistic Playboy, Art. Paul pentru a doua ediție a revistei a fost adoptată ca siglă oficială și a apărut de atunci, pe fiecare copertă al publicației. Acest lucru este un fapt remarcabil, având în vedere cât de des companiile schimba logo-urile în aceste zile și este o dovadă a eficacității designului original al logo-ului

Mai târziu, Hefner a spus că a ales iepurele pentru „conotația sexuală plină de umor” pe care o are acesta și pentru că imaginea este „jucăușă”.

”Iepurele, iepurașul, în America are un înțeles sexual; și am ales-o pentru că este un animal proaspăt, timid, vivace, săritor și sexy. În primul rând vă miroase apoi fuge, apoi se întoarce și veți simți nevoia să-l mângiați și să vă jucați cu el. O fată seamănă cu un iepuraș. Luați în considerare fată pe care am făcut-o populară: Playmate of the Month. Nu este una sofisticată, o fată pe care nu o poți avea cu adevărat. Ea este o fată tânără, sănătoasă și simplă – fata din vecini. Bărbații nu sunt atât de interesați de femeia misterioasă, dificilă, femme fatale, care poartă lenjerie elegantă, cu dantelă. Fata din Playboy nu poartă dantelă, nici lenjerie, este goală, bine spălată cu săpun și apă și este fericită”, a povestit Hefner, într-un interviu, cum a ales sigla Playboy.

Iepurașul curajos a devenit rapid un simbol popular al culturii masculine extrovertite, devenind o sursă lucrativă de venit comercializat pentru Playboy.

În proiectarea unui logo pentru Playboy Art, viziunea originală a lui Paul a fost ceva care avea o „conotație sexuală plină de umor”. În ceea ce privește culorile folosite în sigla Playboy, un ton negru solid, acesta denotă lux, profesionalism și clasă. La fel ca un costum bun, nu a fost niciodată nevoie să îmbrace logo-ul Playboy în culori elaborate atunci când negrul masiv astfel transmite în mod eficient imaginea revistei.

Popularitatea Logo-ului Playboy

De-a lungul istoriei siglei Playboy, iepurele iconic s-a bucurat de un mare grad de popularitate. În timp ce este posibil să nu observați logo-ul la prima vedere pe o anumită revistă Playboy, este într-adevăr acolo. O glumă a echipei Playboy, care a început să ascundă logo-ul undeva pe coperta fiecărei reviste a devenit tradiție și se aplică și astăzi.

Împreună cu apariția pe fiecare copertă a uneia dintre cele mai bine vândute reviste din lume, sigla Playboy și-a făcut apariția pe o varietate de alte mărfuri. De fapt, vânzarea de produse care includ logo-ul Playboy continuă să fie o sursă majoră de venit pentru companie. Iepurele negru inconfundabil poate fi găsit pe toate, de la brichete până la tricouri, care servesc drept dovadă a cât de mult poate face un logo pentru un brand. În anii 1950, sigla Playboy a fost adoptată chiar ca insignă de aeronavă militară pentru escadronul de luptă-evaluare Navy VX-4.

Sigla Playboy și-a pus amprenta și pe cauzele caritabile suținute de fondatorul revistei. În cadrul evenimentului muzical „Rock the Rabbit”, designerii de modă crează tricouri pentru trupe faimoase, toate conținând celebrul logo. Trupele sunt apoi fotografiate purtând tricourile lor specifice, iar aceste tricouri sunt vândute la licitație, iar banii sunt donați organizației LIFEbeat: Industria muzicală luptă împotriva SIDA.

Alături de Bugs Bunny, iepurele Playboy poate fi foarte bine cel mai faimos iepure din lume. Este un logo clasic cu o istorie extraordinara si este cu siguranta un exemplu de marketing pe care orice companie din lume trebuie să-l înveșțe de la Hugh Hefner.