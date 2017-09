Jane Fonda și Robert Radford au fost vedetele ediției de anul acesta a Festivalului de Film de la Veneția. Prezenția pe scenă, vineri seara pentru a primi premiile pentru întreaga carieră, actrița de 79 de ani a recunoscut că partea preferată a filmelor pe care le-au realizat împreună au fost scenele de sex, scrie Daily Mail.

Jane Fonda a apărut pe covorul roșu de la Veneția într-o rochie superbă, nude cu broderii și aplicații negre și albastre, însoțită de fiul său, actorul de 44 de ani, Troy Garity. Acolo s-a întâlnit cu partenerul ei Robert Redford, alături de care a făcut unele dintre cele mai memorabile filme ale carierei.

Cei doi au jucat împreună prima dată în 1960 și apoi au domiat ecranul ca un cuplu, deși în viața personală nu au niciodată ai mult decât foarte buni prietni. Dar la 40 de ani după ce au devenit cuplul de vis al Hollywoodului, cei doi au arătat că vârsta nu înseamnă nimic raportată la farmecul lor.

Pe covorul roțu, cei doi s-au îmbrățișat, s-au sărutat și s-au ținut în brațe în timp ce și-au primit premiile pentru întreaga carieră. Pe scenă, Fonda a recunoscut: ”Trăiesc pentru scenele de sex cu Robert Radford. Sărută foarte bine, așa că a fost amuzant să-l sărut și când aveam 20 de ani și când am aproape 80”, a glumit actrița făcând trimitere la cel mai recent film al lor, Our Souls At Night.

Producătorul acestui film, realizat de Netflix, este chiar Retford, care la 81 de ani, spune că și-a dorit să facă pelicula deoarece sunt atât de puține producții orientate spre persoanele în vârstă și pentru căî a dorit să mia joace odată cu Jane Fonda înainte de a muri. ”Jane și cu mine avem o istorie lungă în film și am vrut să mai avem odată șansa de a juca împreună, acum că îmbătrânim”, a declarat legendarul acotor.

Filmul spune povestea lui Addie Moore și Louis Waters, doi vecini pensionați și văduvi care trăiesc într-un mic oraș din statul american Colorado. Ei se cunosc de foarte mult timp, dar foarte rar vorbesc. Asta se schimbă când Addie (Fonda) bate la ușa lui Louis într-o seară și întreabă: „Vrei să vii la mine acasă să dormi cu mine?”.

Foto: EPA și Hepta