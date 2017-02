Jimmy Kimmel, gazda premiilor Oscar, l-a ironizat pe Donald Trump pe parcursul întregii gale

Prezentatorul galei Oscarurilor din acest an, Jimmy Kimmel, nu l-a iertat nici de data aceasta pe Donald Trump și a început ceremonia cu un discurs cu aluzii politice clare și ironii la adresa acestuia. El a profitat de moment pentru a obține aplauze în picioare pentru Meryl Streep, despre care președintele american a spus recent că este o actriță „supraapreciată” după ce aceasta l-a criticat la ceremonia de decernare a Globurile de aur.

„Îi mulțumesc lui Donald Trump! Vă aduceți aminte că anul trecut Oscarurile erau cele rasiste? Anul acesta cei de culoare salvează NASA, iar albii salvează Jazz-ul”, și-a început Kimmel discursul.

„Această emisiune este privită în peste 225 de țări din lume care în prezent ne detestă”, a spus prezentatorul, aluzie la politica antiimigrație a președintelui Donald Trump și la faptul că America a ajuns să fie o țară divizată din cauza acestuia.

Jimmy Kimmel a încurajat spectatorii la unitate în contextul climatului politic actual tensionat. „Dacă toată lumea ar putea să-și ia un minut pentru a suna o persoană cu care este în dezacord, cineva pe care apreciați pentru a avea o conversație pozitivă și respectuoasă, (…) îi vom readuce Americii grandoarea”‘

Într-o altă aluzie la adresa lui Trump și la atacurile acestuia la adresa presei, umoristul american a mai spus: „Nu avem nicio toleranță pentru știrile false. Bronzul fals îl adorăm, dar nu și știrile false”. El a rugat ironic CNN, New York Times și orice publicație ce conține cuvântul „Times” să părăsească sala.

Jimmy a comentat spre finalul galei că este uimitor că Donald Trump încă nu a comentat nimic despre gala de decernare a premiilor Oscar. El a cerut producătorilor să îi pună și numărul de telefon pe ecran, în caz că președintele american și-ar dori să-l sune. ”Au trecut două ore din ceremonie și Donald Trump nu a scris încă nimic despre noi. (…). Donald Trump, te-ai trezit?”, a spus Kimmel, trimișându-i președintelui american mesaje pe Twitter.

Jimmy Kimmel sent these tweets to Donald Trump during the show. #Oscars pic.twitter.com/5TqwNG8bvg — Cinemacked (@Cinemacked) February 27, 2017

Mai mult, mai mulți actori au purtat panglici albastre în piept în timpul ceremoniei în semn de protest față de decretul antiimigrație semnat de Donald Trump care interzice pătrunderea pe teritoriul american a cetățenilor din șapte țări cu populație majoritar musulmană.

De glumele lui Kimmel nu a scăpat nici Justin Timberlake sau ceilalți actori. El i-a zis lui Justin că după coregrafia de la „Can’t Stop The Feeling!”, de mai devreme, foștii colegi de la N-Sync sigur îl vor primi înapoi înapoi în trupă.

Referitor la Isabelle Huppert, una dintre favoritele la statueta pentru cea mai bună actriță pentru rolul din „Elle”, el a glumit: „Nu v-am văzut filmul, dar l-am adorat. Suntem fericiți că agenția de securitate națională v-a lăsat să intrați.”

Nici Matt Damon n-a scăpat, Jimmy mulțumindu-I ironic că a ales să nu joace în „Manchester by the Sea”, nominalizat la mai multe Oscaruri, și că a ales în schimb producția „The Great Wall”, care a avut încasări sub așteptări.