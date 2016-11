Site-ul american TMZ a publicat un filmuleț din Barcelona în care Justin Bieber este surprins în timp ce își lovește un fan, care s-a apropiat de el.

Incidentul a avut loc marți noapte și artistul, în vârstă de 22 de ani, pare să lovească cu pumnul un fan care încerca să ajungă la maşina unde se afla starul, acesta îndepărtându-se de automobil cu faţa acoperită de sânge.

Cântăreţul se afla pe bancheta din spate a unei maşini care circula cu viteză mică prin Barcelona, unde artistul se afla în cadrul turneului său „Purpose”. Fereastra maşinii era deschisă, iar fanul a încercat să ajungă la Bieber şi să-l atingă. Însă, în înregistrarea video se vede cum admiratorul se îndepărtează de maşină cu faţa acoperită de sânge, ținându-și mâna la buze.

A făcut 53 de milioane într-un an

La doar 16 ani, Bieber a devenit cel mai tânăr artist solo din istorie al cărui album a atins locul 1 în Billboard 200, după performanța asemănătoare atinsă de Stevie Wonder din 1963. În 2011 Bieber a ocupat locul secund în clasamentul Forbes la capitolul ”cele mai bine plătite celebrități de până în 30 de ani” cu 53 milioane câștigate într-o perioadă de 12 luni. Bieber este sigurul solist din istoria modernă a muzicii care are toate cântecele de pe un album în clasamentul muzical US Hot 100.

Justin Bieber urmează să vină și în România. Cântărețul canadian va concerta în prima jumătate a anului viitor la București.