Kendall Jenner va fi desemnată simbol al modei ultimului deceniu în cadrul New York Fashion Week de săptămâna viitoare. Nominalizarea ei a stârnit controverse în rândul internauților care invocă faptul că în urmă cu 10 ani ea avea doar 11 ani, scrie AFP.

Săptămâna viitoare, modelul Kendall Jenner va fi numit Fashion Icon of the Decade (simbol al modei ultimului deceniu), iar premiu îi va fi înmânat pe data de 8 septembrie de site-ul de modă Daily Front Row.

Kendall alături de prietenele ei Bella și Gigi Hadid sunt modelele momentului ele fiind dorite la toate evenimentele și prezentările de modă, iar prezența lor garantează un succes organizatorilor.

Totuși anunțul privind desemnarea ei a stârnit numeroase reacții în rândul internauților. Cei mai mulți erau nemulțumiți de decizie spunând că mezina clanului Kardashian își datorează faima familiei sale nu nu muncii de model. De asemenea, au existat unii care spun că în urmă cu 10 ani, Kendall avea doar 11 ani și prin urmare nu putea să reprezinte un standard în materie de fashion.

Kendall Jenner a urcat pe podium în ultimii ani prezentând pentru unele dintre cele mai importante branduri de modă din lume, dar este, de asemenea, cunoscută pentru show-ul TV reality Keeping Up with the Kardashians.