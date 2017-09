După doi ani în care a fost vopsită brunetă, Kim Kardashian s-a făcut iar blondă, iar stilistul ei a dezvăluit care a fost motivul pentru care vedeta a decis să facă această schimbare, scrie The Mirror.

Chris Appleton, stilistul lui Kim Kardashian a spus că soția lui Kanye West a decis să facă această schimbare deoarece și-a dorit „o vibrație complet nouă și o schimbare drastică”.

Fanii lui Kim Kardashian, care urmează să aibă al treilea copil, de această dată cu o mamă surogat, au ajuns să știe din timp când vedeta urmează să facă o nouă schimbare de look pentru că dispare din lumina reflectoarelor cam o săptămână, apoi apare cu totul schimbată. De această dată, ea și-a dezvăluit noua culoare a părului în timpul săptămânii modei de la New York. După apariția sa, ea a postat și o fotografie pe Instagram în care vorbește despre schimbare: „Am discutat despre a deveni din nou blondă de o lungă perioadă de timp și sunt atât de fericită că am făcut-o! Știu că o mulțime de oameni credeau inițial că purtam o perucă, dar e părul meu adevărat”.

Stilistul ei a spus că ”ne-am dorit un nou vibe și o schimbare drastică. Acest look este o tranziție lungă de la părul foarte lung, în stilul lui Cher pe care Kim l-a avut de anul trecut de la Paris”, a spus Chris.

Prima dată când Kim a fost blond platinat a fost în 2015, când a purtat această culoare timp de 21 de zile.