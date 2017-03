Madonna, Adele sau Katy Perry susțin greva mondială a femeilor: „Purtați roșu în semn solidaritate”

Beyonce, Madonna, Kylie Minogue, Katy Perry și Adele susțin greva mondială a femeilor, organizată de 8 martie de reprezentate ale sexului frumos din peste 30 de țări.

Organizatorii Marşului Femeilor din ianuarie de la Washington au anunțat că plănuiesc miercuri, de 8 martie, o „grevă mondială” a femeilor în care să arate ţării cum ar arăta o zi fără urmașele Evei. Într-o declaraţie a reprezentaţilor se precizează că „în spiritul femeilor şi al aliaţilor lor care se întâlnesc pentru dragoste şi eliberare pregătim o zi fără femei. Astfel, denumită în SUA, “A Day Without a Woman”, greva are ca obiectiv transmiterea unui mesaj puternic acela ca vocile femeilor nu vor fi ingnorate.

La această grevă mondială și-au anunțat participarea peste 30 de țări, iar fiecare femeie în parte și sindicatele lor vor decide felul în care se vor exprima. Evenimentul presupune o zi în care femeile să nu muncească, să protesteze, să blocheze drumurile, să nu facă curat sau să aibă grijă de casă și să își ceară drepturile. În Polonia, Italia și Spania femeile deja au ieșit pe străzi.

Mai multe vedete și-au arătat susținerea pentru acest protest, în timp ce altele și-au anunțat participarea. Printre acestea se numără Alicia Keys, Adele, Lin-Manuel Miranda, Hayley Williams, Kylie Minogue, Beyonce sau Katy Perry.

Alicia Keys anunță ora de începere a marșului din New York la care va participa și le încurajează pe femei să se alăture.

Adele a ținut să precizeze că o femeie trebuie să muncească de două ori mai mult decât un bărbat pentru ca munca ei să fie considerată pe jumătate bună. „Noroc, că acest lucrru nu e foarte greu”, a scris aceasta, citând-o pe Charlotte Elizabeth Whitton, o feministă canadiană, prima femeie primar al unui oraș mare din Canada.

"Whatever women do they must do twice as well as men to be thought half as good. Luckily, this is not difficult" #internationalwomensday pic.twitter.com/3jzQcEpKnH

— Adele (@Adele) 8 martie 2017