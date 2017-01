Madonna a intrat în atenția autoritățiilor după discursul pe care l-a susținut sâmbătă în fața participanțiilor ce au participat la „Marșul Femeilor” din Washington. Aceasta a stârnit îngrijorări după ce a declarat că s-a gândit să arunce în aer Casa Albă. După discursul cântăreţei, Serviciul Secret a transmis că va începe o investigaţie

„Da, sunt supărată. Da, sunt șocată. Și da, m-am gândit mult să arunc Casa Albă în aer, dar știu că acest lucru nu va schimba nimic”, a spus aceasta în fața unei mulțimi de peste un milion de oameni, referindu-se la faptul că nu va schimba faptul că Trump este noul președinte.

„Binele nu a câștigat aceste alegeri, dar Binele va câștiga până la urmă. Revoluția începe aici. Lupta pentru dreptul nostru de a fi liberi, de a fi cine suntem, de a fi egali”, a spus Madonna, îndemânând la proteste pașnice.

Mai mult ca sigur, gândul cu aruncarea în aer a sediului Președinției Americii este doar o exagerare a artistei menită de a sublinia gradul de enervare al artistei din cauza rezultatului alegerilor din 8 noiembrie. În plus, în timpul campaniei electorale, ea a declarat, în glumă, în timpul unui concert că le va face sex oral celor care nu vor vota cu Trump.

Cu toate acestea, Secret Service, care se ocupă de protecția președinților americani, a intrat în alertă și se pare că artista va fi monitorizată, în perioada următoare. Într-o declarație a unui purtător de cuvânt al Secret Service, se precizează că Madonna va fi investigată se agenții serviciului, dar decizia de incriminare va fi a procurorilor.

