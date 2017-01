VIDEO| Mariah Carey s-a făcut de râs pe scenă în noaptea de Revelion. A falsat,a făcut playback și a uitat versurile melodiilor ei

Cântăreaţa Mariah Carey a început Anul Nou cu stângul, după ce a fost criticată aspru pe retelele de socializare pentru prestatia ei din noapte dintre ani din Times Square, unde a falsat si vocea ei celebră a lipsit cu desăvârșire, acesta fiind considerat cel mai dezastruos concert al ei din ultimii 26 de ani.

Concertul susținut de celebra artistă în Times Square din New York, care se vrea una dintre cele mai mari petreceri de Revelion, a fost un adevărat fiasco. Mariah Carey a încercat fără succes să atingă notele hitului său ”Emotions”. Ea s-a confruntat încă de la început cu probleme tehnice şi a devenit evident că făcea playback.

Cântăreaţa a încercat să comunice cu spectatorii spunându-le: „Nu putem auzi. Nu am avut o probă de sunet pentru acest cântec (n.r. -Emotions)… ne lipsesc unele sunete, dar asta este“. ”O să cântăm”, a adăugat ea, însă vedeta aparent, uitase versurile.

Problemele au continuat şi pe parcursul melodiei ”We Belong Together”. În timp ce înregistrarea rula, ea a renunţat să mai cânte.

ABC a făcut cadre separate cu mulţimea din Times Square când Mariah Carey a început un moment coregrafic.

Pentru a se apăra, Mariah Carey a acuzat producătorii show-ului, Dick Clark Productions, de prestaţia sub aşteptări din noaptea de Anul Nou și că i-au sabotat recitalul. Carey sustine ca a întâmpinat probleme tehnice şi a trebuit să apeleze la playback, ea pornind un adevărat război împotriva organizatorilor.

„Ca producător de evenimente de televiziune live timp de aproape 50 de ani, ne mândrim cu reputaţia noastră privind relaţiile de lungă durată cu artiştii. Sugestia că DCP, ca realizator de transmisiuni muzicale, inclusiv Music Awards din America, Billboard Music Awards, New Year’s Rockin’ Eve, precum şi Academy of Country Music Awards, ar putea compromite în mod intenţionat succesul oricărui artist este defăimătoare, scandaloasă şi absurdă” au declarat reprezentanții Dick Clark Productions, într-un comunicat.

Shit happens ? Have a happy and healthy new year everybody!? Here's to making more headlines in 2017 ? pic.twitter.com/0Td8se57jr

— Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2017