Actrița Meghan Markle a participat la deschiderea Jocurilor Invictus, patronate de Prințul Harry, dar nu a stat alături de iubitul ei în lojă, scrie BBC News.

Prietena prințului a stat într-o lojă de la Air Canada Center din Toronto, unde a avut loc ceremonia de deschidere a competiției la care participă sportivi din 15 țări, printre care și România.

La ceremonia de deschidere, prințul care este principalul patron al competiției, a spus publicului că dorește ca lumea să fie inspirată de spiritul celor care poartă uniforma.

Au existat speculații că evenimentul ar fi primul la care Meghan și Harry vor participa ca un cuplu și vor fi văzuți împreună în public, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Actrița, care locuiește în Totonto, acolo unde filmează pentru serialul Suits, a fost surprinsă de fotografi zâmbind și aplaudând fericită la finalul discursului prinățului și apoi când au intat în scenă concurenții.

Markle a vorbit recent despre relația sa cu prințul britanic și a spus pentru Vanity Fair că: ”Suntem doi oameni care sunt cu adevărat fericiți și îndrăgostiți”.

Prințul a stat într-o zonă separată VIP, alături de primă doamnă americană Melania Trump și de premierul canadian Justin Trudeau.

Cu ocazia discursului său, Harry, care a servit ca pilot helicopter în Afganistan, a spus că a început să ia în considerare creșterea gradului de conștientizare față de sacrificiile făcute de militari după un zbor la care a participat în 2008. „În timp ce așteptam în avion, sicriul unui soldat danez a fost încărcat de prietenii săi. În timpul zborului am văzut că erau și trei soldați britanici, toți în comă indusă, cu membre lipsiă și învelite în plastic. Felul în care am văzut sacrificiile și jertfa a schimbat pentru totdeauna direcția vieții mele. Am înțeles că era responsabilitatea mea să folosesc o marea platformă pe care o am pentru a ajuta lumea să înțeleagă și să fie inspirată de spiritul celor care poartă uniforma”.

România participă la Jocurile Olimpice Invictus, olimpiada militarilor răniți în teatrele de operații. România e reprezentată de 15 militari români răniți în teatrele de operații (14 în Afganistan și unul în Irak). Ei au fost selecționați din lotul lărgit și au fost înscriși în competiția oficială, care va avea loc în perioada 23-30 septembrie, în Toronto, Canada, la șapte discipline sportive: tir cu arcul, atletism, canotaj (simulator), haltere, ciclism, înot şi volei.